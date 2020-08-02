مركبة "سبايس اكس" المأهولة تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد شهرين في محطة الفضاء الدولية

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صور نشرتها وكالة "ناسا" وتظهر لحظة انفصال مركبة "كرو دراغون" عن محطة الفضاء الدولية، في 1 آب/أغسطس 2020.

بدأت مركبة الفضاء المأهولة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس أكس" السبت رحلة العودة إلى الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن تهبط عند الساعة 14,41 (18,41 ت غ) الأحد في خليج المكسيك. واستمرت الرحلة شهرين لأول رائدي فضاء أمريكيين تنقلهما شركة خاصة إلى المحطة الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

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بدأت مركبة الفضاء المأهولة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس أكس" الخاصة، السبت، رحلة العودة إلى الأرض وهي تقل رائدي الفضاء دوغ هيرلي وبوب بنكين بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن تهبط عند الساعة 14,41 (18,41 ت غ) الأحد في خليج المكسيك.

وتمت عملية الانفصال في الوقت المحدد حوالى الساعة 23,34 بتوقيت غرينتش، حسب الوكالة، بعد شهرين من وصول رائدي الفضاء على متن أول كبسولة أمريكية يتم إطلاقها إلى المحطة منذ عشر سنوات.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في تغريدة على حسابها في تويتر "إنهما ينطلقان"، معلنة بذلك أن دوغ هيرلي وبوب بنكين بدآ رحلة العودة إلى الأرض.

وأظهرت لقطات مصورة للناسا الكبسولة وهي تبتعد بطريقة سلسة عن محطة الفضاء الدولية لتنهي رحلة استمرت شهرين لأول رائدي فضاء أمريكيين تنقلهما وبعقد مع الناسا، شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

وقبل ساعات، ودع رائدا الفضاء زملائهما الثلاثة الذين بقوا في المحطة. وقال بوب بنكين قبل ساعات من الموعد المحدد لانطلاق الكبسولة: "أصعب شيء هو أن نصبح في المدار لكن الأهم هو إعادتنا إلى منزلنا".

وقد أبقي على موقع الهبوط في غرب فلوريدا على الرغم من أن العاصفة الاستوائية أيساياس التي قد تتحول إلى إعصار، تهدد السواحل الشرقية لجنوب شرق الولايات المتحدة.

وتم الإبقاء على موقع قبالة سواحل مدينة بنساكولا بشمال فلوريدا للهبوط مع بديل قبالة مدينة بنما إذا كان البحر هائجا أو الرياح عنيفة جدا.

فرانس24/ أ ف ب

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