مركبة "كرو دراغون" تهبط بسلام في خليج المكسيك وعلى متنها رائدا فضاء من ناسا

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صور نشرتها وكالة "ناسا" وتظهر لحظة انفصال مركبة "كرو دراغون" عن محطة الفضاء الدولية، في 1 أغسطس/آب 2020.

هبطت الأحد مركبة الفضاء المأهولة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" الخاصة في خليج المكسيك قبالة ولاية فلوريدا كما كان مقررا بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية. واستمرت رحلة المركبة شهرين لأول رائدي فضاء أمريكيين في أول مهمة مأهولة تؤديها شركة خاصة لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى المحطة الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

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هبط الأحد في تمام في الساعة 2,48 (6,48 مساء ت غ) رائدا فضاء أمريكيان من محطة الفضاء الدولية في خليج المكسيك الأحد في مركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس" الخاصة متوّجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وخاطب مدير الرحلة رائدي الفضاء "نرحب بكما على الأرض ونشكركما لأنكما سافرتما في مركبة سبايس إكس". وهبطت "كرو دراغون" بسلام قبالة بينساكولا في ولاية فلوريدا كما كان مقررا وفقا للقطات مباشرة بعد دخول الغلاف الجوي للأرض. وقد ساهمت أربع مظلات كبيرة في إبطاء عملية هبوط المركبة التي سيتم سحبها بسرعة بواسطة سفينة تابعة لشركة "سبايس إكس".

فرانس24/ أ ف ب

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