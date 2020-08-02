مسلحون مجهولون يهاجمون سجنا في أفغانستان آخر أيام الهدنة وحركة طالبان تنفي صلتها بالهجوم

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جندي أفغاني أثناء الإفراج عن سجناء من طالبان عند نقطة تفتيش في منطقة باغرام بتاريخ 26 أيار/مايو 2020.

قتل شخص على الأقل عندما شن مسلحون الأحد هجوما على سجن شرق أفغانستان. واستبق المسلحون هجومهم بتفجير سيارة مفخخة قرب السجن وإطلاق نيران أسلحتهم على الحراس. ويمثل الهجوم خرقا لوقف إطلاق النار المتزامن مع عيد الأضحى وتعكيرا لصفو أجواء السلام النسبي في البلاد في آخر أيام الهدنة. فيما نفت حركة طالبان أية صلة لها بالهجوم.

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شن مسلّحون مجهولون هجوما على سجن في شرق أفغانستان الأحد بغية اقتحامه ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في هجوم يشكل ضربة للهدوء النسبي الذي ساد البلاد مع إعلان وقف إطلاق النار تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني أن المسلحين فجّروا سيارة مفخخة قرب السجن قبل أن يطلقوا النار على الحراس في المنشأة الواقعة في مدينة جلال أباد.

وقال إن "عددا منهم اتّخذوا مواقع في سوق قرب السجن حيث يشتبكون مع قوات الأمن".

وأضاف "القتال متواصل. قتل شخص إلى الآن وأصيب 18 بجروح".

ونفت طالبان أي صلة لها بالهجوم الذي وقع في آخر أيام الهدنة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد "هذا ليس هجوما من قبلنا. لم يؤذن لمجاهدينا بعد بشن هجمات".

فرانس24/ أ ف ب

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