أفغانستان: سقوط 20 قتيلا على الأقل في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" على سجن بجلال أباد

أفادت السلطات الأفغانية الاثنين بسقوط 20 قتيلا على الأقل منهم مدنيون وسجناء، في معارك لا تزال مستمرة بين قوات الأمن ومسلحين. وذلك أثناء عملية اقتحام سجن في جلال أباد الأحد، تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"، علما أن مئات المساجين فيه ينتمون إما للتنظيم أو لحركة طالبان.

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بعد يوم على اقتحام سجن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، أفاد مسؤولون الاثنين بمقتل 20 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وسجناء في المعارك الدائرة بين قوات الأمن ومسلحين شاركوا في عملية الاقتحام التي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال المتحدث باسم مستشفى ولاية ننغرهار زاهر عادل إن 20 شخصا قتلوا حتى الآن، بينهم عناصر أمن، في حين ذكر المتحدث باسم المحافظ أن الحصيلة بلغت 21 قتيلا، محذرا من ارتفاع الحصيلة إذ إن حالات أكثر من 40 مصابا حرجة.

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وخرق الهجوم الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد بفضل وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين طالبان وقوات الحكومة الأفغانية وبدأ الجمعة تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

وانتهت الهدنة ومدتها ثلاثة أيام الأحد بينما أعربت كابول عن أملها في إمكانية تمديدها.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، بحسب مركز "سايت" المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية.

وأكد المتحدث باسم محافظ ننغرهار عطاء الله خوجياني أنه أعيد توقيف نحو 700 سجين فروا خلال عملية اقتحام السجن. وتابع أن المعارك مستمرة في وقت لا يزال المسلحون متمركزين داخل وخارج المنشأة.

وتم نشر عدة مدرعات وعشرات عناصر الأمن في المنطقة بينما سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وأفاد مصدر أمني بأن أكثر من 1700 سجين كانوا داخل السجن عندما وقع الهجوم الأحد، معظمهم مقاتلون في تنظيم "الدولة الإسلامية" وطالبان.

فرانس24/ أ ف ب

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