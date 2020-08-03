اغتيال صحافي في المكسيك في عملية هي الرابعة من نوعها في البلاد هذا العام

هكتور كوينتانار ا ف ب/ارشيف

صحافيون يتظاهرون احتجاجا على اغتيال زميلة لهم في ولاية فيراكروز المكسيكية في 1 نيسان/أبريل 2020

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تشيلبانسينغو (المكسيك) (أ ف ب)

اغتيل صحافي مكسيكي وحارسه الأمني فجر الأحد بوابل من الرصاص في ولاية غيريرو في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة وهيئة حكومية لحقوق الإنسان.

وبابلو موروغاريس هو الصحافي الرابع الذي يتم اغتياله في المكسيك في العام 2020، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وكان موروغاريس يدير نشرة "بي ام نوتيسياس" الإلكترونية المتخصصة في تغطية الجرائم وأنشطة الشرطة، ومقرها مدينة إيغوالا.

وأفادت تقارير الشرطة أنه قرابة الساعة 01,00 من يوم الأحد (06,00 ت غ) دخل أشخاص مدجّجون بالأسلحة مطعما في إيغوالا كان يتناول فيه موروغاريس وحارسه الأمني العشاء وفتحوا النار عليهما.

ومنحت الشرطة موروغاريس حماية أمنية بعدما نجا مع زوجته من محاولة اغتيال في العام 2016.

وقبيل اغتياله، كان موروغاريس قد أفاد بوقوع جريمة قرب متجر قريب في سياق حرب بين العصابات، وفق وسائل إعلام محلية.

ودانت مفوضية حقوق الإنسان في غيريرو، وهي هيئة حكومية تتمتع باستقلالية، جريمة اغتيال موروغاريس وطالبت بفتح "تحقيق فوري" لكشف هويات القتلة والقبض عليهم.

والعام الماضي اغتيل عشرة صحافيين في المكسيك، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.

ومنذ العام 2000 قُتل أكثر من مئة صحافي في المكسيك في جرائم صدرت أحكام قضائية في قلة قليلة منها.

© 2020 AFP