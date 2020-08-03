الجزائر: النيابة العامة تدعو لإنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي خالد درارني

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صورة من الأرشيف تظهر متظاهرين جزائريين يحملون الصحافي خالد درارني، 6 مارس/آذار 2020.

في سياق دعوى قضائية على خلفية تغطيته لإحدى مظاهرات للحراك، طالبت النيابة العامة في الجزائر بالحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس/آذار الماضي. من جانبها دعت وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات بالإفراج عن درارني و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".

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دعت النيابة العامة الجزائرية لإنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس/آذار والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين اثنين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية مظاهرة للحراك افتتحت جلساتها الاثنين.

وأفاد مصدر قضائي أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتّهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

وتضمنت تغريدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية "أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر". وأضافت المنظمة أن "خالد درارني مارس حقّه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فورا".

ودرارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وكان قد وضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس/آذار بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته مظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19. ومثل درارني عبر الفيديو من مركز توقيفه.

ويذكر أن درارني موقوف احتياطيا مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المفرج عنهما موقتا في 2 يوليو/تموز مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي.

وحضر بلعربي وحميطوش إلى قاعة المحاكمة ومثلا أمام الهيئة القضائية.

وخلال الجلسة نفى درارني الاتّهامات الموجّهة إليه وأكد أنه مارس "عمله كصحافي مستقل"، وفق مراسل حضر الجلسة. فيما استغرب المحامون استثناء درارني من الإفراج مع حميطوش وبلعربي بالرغم من أن الملف واحد.

وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة فرانس24 ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الافراج عنهما الأربعاء بدون إعلان التهمة الموجهة إليهما.

وفي السجن منذ 24 يونيو/حزيران الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة "ساربكان" التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد.

وفي 14 يوليو/تموز تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة "إهانة هيئة نظامية" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 يونيو/حزيران.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".

فرانس24/ أ ف ب

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