الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق قذيفة من القطاع

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غارة إسرائيلية على خان يونس. غزة في 27 يونيو/حزيران 2020.

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين عن شن غارات جوية على مواقع تابعة لحماس في غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس.

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شن الطيران الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، حسبما أعلن الجيش الاسرائيلي الإثنين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأحد أنه تم "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل اعترضتها منظومة القبة الحديدية".

وترجع آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه الدولة العبرية إلى مطلع يوليو/تموز.

وورد في بيان للجيش الإسرائيلي أنه ردا على ذلك "أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى استهداف "بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس".

وذكر متحدث باسم مجلس بلدية شعار هانيغيف حيث دوت صفارات الإنذار في بيان إن القذيفة الصاروخية لم تؤد إلى خسائر مادية أو بشرية.

استهداف مسلحين على حدود سوريا

في سياق متصل، أعلن الجيش الاسرائيلي الإثنين أنه استهدف مجموعة مكونة من أربعة مسلحين كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة على سياج أمني عند الحدود مع سوريا.

وأشار بيان صادر عن الجيش "أطلق جنودنا وطائرة النار باتجاه المجموعة وتم تحديد إصابات". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إنه لم يسجل وقوع إصابات بين صفوف الجنود الإسرائيليين خلال العملية في جنوب مرتفعات الجولان.

ويشهد الوضع المتوتر أصلا تصعيدا في الآونة الأخيرة بين الدولة العبرية وسوريا. فقد قصفت مروحيات الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على "إطلاق نار" في وقت سابق باتجاه إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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