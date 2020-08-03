الدوري الاميركي: وستبروك وهاردن يقودان روكتس لفوز صعب على باكس

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد الثنائي راسل وستبروك وجيمس هاردن فريق هيوستن روكتس الى فوز صعب بنتيجة 120-116 على ميلووكي باكس المتصدر وأحد أبرز المرشحين للتتويج بطلا لهذا الموسم، وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاحد.

وسجل وستبروك 31 نقطة أضاف اليها هاردن 24 كانت كافية لإسقاط باكس ونجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو الذي سجل 36 نقطة في الامسية.

وقال وستبروك الذي أصيب بفيروس "كوفيد-19" في منتصف تموز/يوليو الماضي قبل شفائه والتحاقه بزملائه في "فقاعة" اورلاندو حيث استئأنفت المنافسات الاسبوع الفائت "إنه فوز رائع. لقد قاتلنا حتى النهاية. استطعنا تخطي المصاعب. كل اللاعبين في الفريق كانوا جاهزين للعب 48 دقيقة".

وتابع "عليك أن تقرأ المباراة بطريقة صحيحة وهذا ما حاولت القيام به طوال الامسية".

وكانت هذه المباراة الأبرز في اليوم الرابع من استئناف منافسات الدوري، بعد تعليقها في آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، قبل استكمالها وفق صيغة معدلة في "فقاعة" أورلاندو، وبمشاركة 22 فريقا من أصل 30 هي عدد فرق الـ"ان بي ايه".

وهو الفوز الثاني لروكتس بعد الاستئناف بعد أن تغلب على دالاس مافريكس في المباراة الاولى فيما مني باكس بالهزيمة الاولى بعد تغلبه على بوسطن سلتيكس الجمعة.

تقدم باكس 112-104 بعد ثلاثية كريس ميدلتون قبل 3:14 دقيقة من النهاية، الا ان روكتس انتفض مسجلا 16 نقطة مقابل اربع لمنافسه حاسما المباراة لصالحه.

وسجل روكتس 21 محاولة من اصل 61 تسديدة من خارج القوس.

والى نقاطه، أضاف وستبروك الذي يواصل كسر رقمه القياسي بتسجيله 20 نقطة او اكثر للمباراة السادسة والثلاثين تواليا، ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة فيما حقق هارد سبع متابعات، مثلها تمريرات حاسمة وسرق الكرة في ست مناسبات.

أما أنتيتوكونمبو الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي فحقق 36 نقطة، 18 متابعة وثماني تمريرات حاسمة مقابل 27 نطقة و12 متابعة لمديلتون و23 نقطة و12 متابعة لبروك لوبيز.

وقال العملاق اليوناني بعد اللقاء "علينا أن نكون فعالين في نهاية المباريات. لم نتمكن من ذلك اليوم. علينا إيجاد اللاعب غير المراقب وتسجيل المزيد من المحاولات".

وبا في رصيد روكتس، الذي ضمن تأهله الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" قبل الاستئناف 42 انتصارا مقابل 24 هزيمة في المركز الرابع في المنطقة الغربية متخلفا بمباراة واحدة عن دنفر ناغتس الثالث.

أما باكس الذي مني بهزيمتة الثالثة عشرة فقط هذا الموسم مقابل 54 انتصارا، يتصدر المنطقة الشرقية بفارق ست مباريات عن تورونتو رابتورز حامل اللقب.

وفي أبر المباريات الاخرى، حقق سان انتونيو سبيرز فوزا مهما على ممفيس غريزليز بنتيجة 108-106 في الصراع المحتدم في المنطقة الغربية على آخر بطاقة مؤهلة الى الـ "بلاي اوف"، إذ منح فوز سبيرز بطاقة التأهل السابعة من اصل ثماني لدالاس مافركيس حتى قبل مباراته التي خسرها 117-115 امام فينكس صانز، حيث سيخوض مافريكس هذه الادوار للمرة الاولى منذ عام 2016.

وبات سبيرز تاسعا متخلفا بثلاث مباريات عن ممفيس الثامن حيث تتافس اربعة فرق أخرى معهما على البطاقة الثامنة والاخيرة عن المنطفة الغربية.

© 2020 AFP