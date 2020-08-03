بطولة إسبانيا: إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط وسط الفوضى الحاصلة في الدرجة الثانية

صورة مؤرخة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تظهر الصين يوو لي (في الوسط) مهاجم إسبانيول الإسباني السنغالي ستيفان بادجي (يسار) والروماني كوزمين موتي بين لاعبي لودوغوريتس رازغراد البلغاري، خلال مباراة في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

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مدريد (أ ف ب)

طالب إسبانيول بإلغاء الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في ظل الفوضى التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وانهى إسبانيول البطولة التي توّج بلقبها ريال مدريد، في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، محققا فوزا واحدا في مبارياته الـ11 التي خاضها بعد العودة من توقف لثلاثة أشهر نتيجة تفشي "كوفيد-19"، مقابل تعادلين وثماني خسارات.

وقال النادي الكاتالوني الذي تناوب على تدريبه في هذا الموسم المضطرب أربعة مدربين، في بيان له إن ما حدث كان "غير عادل بلا شك بالمعنى الرياضي، نظرا إلى أن في المرحلة الأخيرة (بعد الاستئناف) من الدوري لم يكن التنافس بنفس الظروف المتساوية كالتي كانت قائمة قبل التعليق".

وأصبحت مسألة الصعود والهبوط بين الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا قضية شائكة بعد مباراة المرحلة الأخيرة في الدرجة الثانية بين فوينلابرادا وديبورتيفو لا كورونيا والتي أرجئت نتيجة اصابة العديد من لاعبي الأول بفيروس "كوفيد-19".

والفوز كفيل بمنح فوينلابرادا مكانا في الدور الفاصل "بلاي اوف" للصعود إلى الدرجة الأولى، إذ سيزيح إلتشي عن المركز السادس وينضم بالتالي الى سرقسطة وألميريا وجيرونا في الدور الفاصل لتحديد ثالث الصاعدين الى الليغا بعد قادش وهويسكا.

أما ديبورتيفو، فهبوطه الى الدرجة الثالثة للمرة الأولى منذ موسم 1980-1981 قد حسم بفوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو على قادش وميرانديس تواليا في المرحلة الثانية والأربعين الأخيرة التي أقيمت في 20 الشهر الماضي.

وقررت لجنة المسابقات باقامة المباراة المؤجلة بعد غد الأربعاء، لكن لاعبي ديبورتيفو فشلوا في اجراء الاختبارات المطلوبة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مع تأكد هبوط فريقهم الى الدرجة الثالثة.

ونتيجة لذلك، اتخذ القرار بتأجيل الدور الفاصل ما أثار غضب ريال سرقسطة الذي فوت عليه فرصة نيل أحد المركزين الأولين المؤهلين مباشرة الى الدرجة الأولى واكتفى بنيل المركز الثالث وخوض الـ"بلاي أوف"، لاسيما أنه سيفقد جهود نجمه الكولومبي لويس خافيير سواريز الذي انهت فترة إعارته وسيعود لفريقه السابق واتفورد الإنكليزي.

وناشد إسبانيول المعنيين بإلغاء هبوطه، على الرغم من انتهاء منافسات دوري "لا ليغا" الشهر الماضي من دون أي حوادث أو مشاكل، زاعما أنه تعرّض للحرمان بشكل غير عادل بسبب الملاعب الفارغة في مواجهة فرق تنافسه على البقاء، والعدد الكبير من حالات "كوفيد-19" التي أصابت النادي خلال الأزمة الصحية.

وجاء في بيان النادي "مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف التي حدثت منذ العودة إلى المنافسة وفي ضوء الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي أعربت فيها مختلف الأندية عن معارضتها للظلم وعدم وجود حلول، يحتج إسبانيول من اجل إلغاء الهبوط هذا الموسم في المسابقات التي تشرف عليها رابطة الدوري الإسباني أسوة بما حدث في كل تلك المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

ويشرف الاتحاد الإسباني على الدرجتين الثالثة والرابعة وقد ألغى فيهما نظام الهبوط لهذا الموسم.

© 2020 AFP