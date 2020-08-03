بطولة انكلترا: لامبارد يدعو الرابطة لمنح تشلسي المرهق بداية عادلة للموسم المقبل

ادام دايفي مصدر/ا ف ب/ارشيف

مدرب تشلسي فرانك لامبارد خلال نهائي كأس انكترا في الاول من آب/اغسطس 2020

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لندن (أ ف ب)

دعا مدرب تشلسي فراك لامبارد رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إلى تأخير انطلاقة فريقه في الموسم الجديد، معتبرا أن موعد 12 ايلول/سبتمبر المقرر لبداية البرميرليغ "مبكر جدا" للاعبيه المرهقين.

خسر تشلسي نهائي كأس انكلترا السبت أمام غريمه ارسنال اللندني 1-2 على ملعب ويمبلي في لندن، الا ان موسمه لم ينته بعد.

إذ يحل البلوز ضيفا على بايرن ميونيخ الالماني في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا وحظوظه ضئيلة في بلوغ ربع النهائي، بعد خسارته بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج قبل توقف المنافسات في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي حال خروجه من المسابقة القارية، سيكون أمام تشلسي 35 يوما من الراحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا زال مانشستر سيتي وصيف بطل انكلترا ينافس ايضا في دوري الابطال المقررة مباراته النهائية في 23 آب/أغسطس وهو يلتقي على ارضه مع ريال مدريد الاسباني الجمعة في ذهاب ثمن النهائي علما انه فاز 2-1 ذهابا، كما لا يزال كل من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون ينافسان في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الذي يختتم في 21 آب/أغسطس.

عندما وافقت أندية الدوري الممتاز على تاريخ 12 أيلول/سبتمبر كموعد لانطلاق الموسم، قيل إن كان هناك اتفاق على حاجة تشلسي او اي ناد آخر ينافس اوروبيا الى فترة استراحة لمدة 30 يوما على الأقل.

خسر لامبارد جهود البرازيلي ويليان وروبن لوفتوس-تشيك عشية نهائي كأس انكلترا قبل أن يخرج كل من الاسباني سيزار اسبيليكويتا والاميركي كريستيان بوليشيتش مصابين من المباراة بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وقال لاعب البلوز السابق "حتى في أسوأ السيناريوهات، وفي حال لم نتأهل على حساب بايرن، فإن 12 (ايلول/سبتمبر) هو تاريخ مبكر جدا لي وللاعبيّ للعب مجددا".

وتابع "اللاعبون بحاجة الى راحة. لهذا السبب عانينا من اصابتين في العضلات الخلفية للفخذ وغاب بعض اللاعبين حتى قبل المباراة".

وناشد لامبارد رابطة الدوري لأن تبدأ الفرق المنافسات الموسم المقبل بشكل متكافئ "أود أن أعتقد أن رابطة الدوري الممتاز ستنظر بجدية في ذلك".

وتابع "أتمنى أن يمنحونا بداية عادلة في الموسم المقبل. نحن نستحق ذلك كوننا فريق في الدوري الإنكليزي ينافس في دوري الأبطال."

وضمن تشلسي مشاركته في المسابقة القارية الاهم الموسم المقبل بعدما أنهى البرميرليغ في المركز الرابع.

© 2020 AFP