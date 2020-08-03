بعد تجنب فلوريدا العاصفة أيساياس تقترب من كارولاينا الجنوبية والشمالية

ليزابيث منزيس RAMMB/NOAA/NESDIS/اف ب

صورة بالقمر الاصطناعي للعاصفة الاستوائية أيساياس على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 3 آب/أغسطس 2020 الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش

إعلان اقرأ المزيد

ميامي (أ ف ب)

تقترب العاصفة الاستوائية أيساياس التي نجت منها نسبيًا منطقة البحر الكاريبي وفلوريدا في الأيام الأخيرة، من ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية الأميركيتين الاثنين فيما يُخشى أن تصل إليهما بقوة الإعصار.

بلغت السرعة القصوى للرياح المرافقة للعاصفة 110 كلم/ساعة وفقًا لآخر نشرة محلية في الساعة 8 صباحاً (12 ظهراً ت غ) من المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي بفلوريدا.

لكن يتوقع أن تشتد العاصفة خلال النهار، وفق المركز وأن تقوى عين أيساياس إلى قوة الإعصار عندما تلامس الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالقرب من الحدود بين كارولاينا الشمالية والجنوبية. وقد مرت العاصفة صباح الإثنين قبالة ولاية جورجيا.

وحذر مركز الأعاصير من خطر هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج قوية في ولايتي كارولاينا اللتين اعتادتا كل صيف على مواجهة مثل هذه الظواهر الجوية.

وقال حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر خلال عطلة نهاية الأسبوع "نعرف كيف نتصدى لها، مثل أن نتجنب القيادة على الطرق التي غمرتها المياه والاحتماء في مكان آمن وإعداد حقيبة الطوارئ".

وأضاف "ولكن هذه المرة، ضعوا كماماتكم واحملوا معقم اليد معكم ولا تنسوا التزام التباعد الجسدي".

ومثل العديد من الولايات في جنوب وغرب الولايات المتحدة، تواجه كارولاينا الجنوبية والشمالية زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أسابيع.

قتلت أيساياس امرأة تبلغ 56 عامًا في إقليم بويرتوريكو الأميركي الأسبوع الماضي عندما جرفت المياه سيارتها، وتسببت العاصفة بإحداث فوضى عارمة في جمهورية الدومينيكان وجزر البهاماس.

من ناحية أخرى، نجت منها فلوريدا التي كانت سلطاتها تخشى الأسوأ فيما تعمل على احتواء وباء كوفيد-19.

© 2020 AFP