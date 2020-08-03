بولندا ستستقبل 5500 جندي اميركي مداورة

مانديل نغان ا ف ب/AFP/ارشيف

وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر في البيت الابيض في واشنطن في الاول من نيسان/ابريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

ستنشر الولايات المتحدة مداورة حتى 5500 جندي في بولندا في ضوء اتفاق ابرم مع وارسو كما اعلن البنتاغون الاثنين مؤكدا معلومات اعلنها وزير الدفاع البولندي.

واورد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في بيان أن الولايات المتحدة وبولندا اختتمتا مفاوضاتهما على اتفاق تعاون في المجال الدفاعي يحدد "الاطار القانوني والبنى التحتية والتقاسم العادل للأعباء".

وأضاف أن الاتفاق "سيسمح بزيادة الانتشار العسكري بنحو ألف عنصر مداورة" مشيرا إلى أن هذه القوات "ستضاف إلى عديد القوات الأميركية الموجودة في بولندا مداورة".

ولن ينشر الجنود بشكل دائم ولن ترافقهم اسرهم ما كان يستلزم بنى تحتية أكثر اكتمالا وخصوصا لناحية الصحة والتعليم وبالتالي وظائف للسكان المحليين.

وتعهد حلف شمال الأطلسي لروسيا في 1997 عدم إقامة قواعد دائمة في دول المعسكر الشرقي سابقا.

لكن الولايات المتحدة تعتبر انها تحررت من هذا التعهد بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم والنزاع المستمر في أوكرانيا.

والجمعة، اعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلازكزاك انه سيتم نشر "ألف عسكري جديد على الأقل" في بولندا.

والأسبوع الماضي اعلن إسبر سحب حوالى 12 ألف جندي من ألمانيا مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الاستراتيجية ليناقضه الرئيس دونالد ترامب الذي اعلن استعداده للعدول عنها في حال زادت برلين مساهمتها المالية في الحلف الأطلسي.

© 2020 AFP