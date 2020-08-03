ترامب يدعو لإعادة الحكم بالإعدام على منفذ اعتداء ماراتون بوسطن عام 2013

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واشنطن (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الى إعادة الحكم بالإعدام على منفذ اعتداء ماراتون بوسطن جوهر تسارناييف بعد أن أبطلته محكمة استئناف.

وقال ترامب في تغريدة "نادرا ما استحق أحد حكم الإعدام أكثر من منفذ اعتداء بوسطن، جوهر تسارناييف".

وأضاف "أشخاص كثر دُمرت حياتهم أو خسروها. يجب على الحكومة الفدرالية أن تسعى مجددا لفرض حكم الاعدام عليه بعد إعادة محاكمته. لا يمكن لبلدنا أن يدع حكم الاستئناف قائما".

وحُكم على جوهر البالغ 27 عاما بالإعدام عام 2015 بعد إدانته بزرع قنبلتين مصنعتين محليا قرب خط نهاية سباق ماراتون بوسطن عام 2013، ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح 264 آخرين.

واعترف جوهر بتنفيذ الاعتداء عندما كان عمره 19 عاما مع أخيه الأكبر تامرلان الذي قتل في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة بعد أربعة ايام من التفجير.

وأيدت محكمة استئناف فدرالية في ماساشوسيتس الجمعة معظم الإدانات بحق جوهر، لكنها أمرت محكمة محلية بإعادة محاكمته لتحديد العقوبة بحقه وتقرير مصيره.

وقال قضاة الاستئناف الثلاثة في قرارهم انه بغض النظر عن نتيجة المحاكمة الجديدة، فإن جوهر تسارناييف "سيمضي بقية حياته في السجن".

ويدعي محامو جوهر، الذي جاء الى الولايات المتحدة صغيرا من احدى دول الاتحاد السوفياتي السابقة، بأن المسؤولية الأكبر للاعتداء تقع على عاتق أخيه تامرلان، مستندين الى خلو سجله من أي أعمال عنف.

ولطالما دعا ترامب الى زيادة فرض وتنفيذ عقوبات الإعدام، حتى ان إدارته تبدو مصممة على تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام الفدرالية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وتم اعدام ثلاثة أشخاص هذا الشهر بعد أن دعا ترامب الى استئناف تنفيذ أحكام الاعدام الفدرالية بعد تعليق استمر 17 عاما، على الرغم من أن هذه الأحكام تعد أمرا نادرا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر إعدام محكوم رابع أواخر الشهر المقبل.

© 2020 AFP