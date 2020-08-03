طلاب يعودون الى المدارس في ألمانيا مع ضرورة احترام بعض القيود

جون ماكدوغال ا ف ب/AFP

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روستوك (ألمانيا) (أ ف ب)

عاد آلاف الطلاب في شمال ألمانيا الاثنين الى مقاعد الدراسة، في أول دفعة في أوروبا، مع الالتزام باحترام بعض القواعد الصحية فيما عاودت الإصابات بكوفيد-19 الارتفاع.

والطلاب البالغ عددهم 150 ألفا في مقاطعة ميكلينبورغ-بوميرانيا في شمال شرق ألمانيا والذين غادروا في عطلة في منتصف حزيران/يونيو، هم أول من يعود الى المدارس بشكل اقرب الى الوضع الطبيعي بعد أشهر من تلقيهم الدروس عبر الانترنت.

وقال شتيفن كاستنر مدير مدرسة "يوغندروف خريستوفوروس" في روستوك لوكالة فرانس برس إن "الاطفال بحاجة إلى أن يكونوا حاضرين في المدرسة، لانه يجب تجنب التأخر في الدروس بشكل إضافي".

ويجب اتباع بعض القواعد من الآن وصاعدا بهدف تجنب انتقال فيروس كورونا المستجد قدر الإمكان حيث تسارعت الإصابات في البلاد مع تسجيل أكثر من 500 حالة أسبوعيا.

ويتم تجميع الطلاب بشكل لا يلتقي فيه طلاب صفين على سبيل المثال مع صفين من الأصغر سنا وخصوصا مع فارق في ساعات الدروس. وبالتالي في حال تسجيل أصابة فان هذا النظام يجنب إغلاق كل المدرسة وانما وضع الصف المعين قيد الحجر الصحي.

ووضع الكمامات ليس إلزاميا إلا في ممرات المدرسة. وتجري تهوئة قاعات الدراسة بانتظام فيما على الطلاب احترام قواعد النظافة العامة مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب العناق.

وتستقبل المدرسة 1350 طالبا. وأوضح مدير المدرسة أن طالبين فقط لم يحضرا بقرار من أهاليهم "وهما من المجموعة الأكثر عرضة للاصابة" لكن كل المعلمين حضروا.

وعبر عن تفاؤل بالنسبة للمرحلة المقبلة مذكرا بان منطقته كانت حتى الآن بمنأى نسبيا عن كوفيد-19 الذي أوقع 20 وفاة فيها منذ بدء الأزمة من أصل 9148 في ألمانيا.

وتم اعتماد اجراءات مشتركة للنظافة تتيح عودة مدرسة بشكل أشبه الى المعتاد في المدارس في منتصف تموز/يوليو من قبل المقاطعات التي يمكنها أن تقرر تشديدها اذا رغبت بذلك بموجب النظام الفدرالي.

لكن ساسكيا اسكين المسؤولة في الحزب الاجتماعي-الديموقراطي الشريك في الائتلاف الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذرت من ان الاعتقاد بان المدارس ستعود الى "عملها الطبيعي" سيكون مجرّد "وهم".

© 2020 AFP