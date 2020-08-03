فرنسا: مدينة نيس تفرض ارتداء الكمامات في العديد من مناطقها الرئيسية

© أ ف ب

فرضت السلطات في مدينة نيس الفرنسية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في عدة مناطق رئيسية من المدينة الواقعة جنوب البلاد. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع قيود جديدة مماثلة اتخذتها عدة مدن فرنسية كبرى في إطار الوقاية من موجة جديدة من فيروس كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

أصبح من الإلزامي ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المفتوحة في العديد من المناطق الرئيسية بمدينة نيس الفرنسية الواقعة جنوب فرنسا، بما في ذلك أجزاء من منطقة (بروميناد ديز آنغليه) السياحية، وفق ما أعلن عمدة مدينة نيس كريستيان أستروسي الاثنين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع قيود جديدة مماثلة تجعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في عدة مدن فرنسية كبرى، في وقت تسعى فيه فرنسا لمكافحة عودة مرض كوفيد-19 للظهور مرة أخرى.

ويذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زار الاثنين مدينة ليل بشمال فرنسا التي جعلت وضع الكمامات إجباريا أيضا في الكثير من المناطق والمتنزهات المخصصة للمشاة في المدينة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك