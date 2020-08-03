فيروس كورونا: تراجع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة إلى 47508

سجلت الولايات المتحدة تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة خلال 24 ساعة، حيث أعلنت جامعة هوبكنز عن إحصاء 47508 حالات إضافية الأحد، في انخفاض مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت إصابات تخطت الـ60 ألفا. هذا وحذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن وباء كوفيد-19 من أن المناطق الريفية الأمريكية باتت مهددة مثل كبرى المدن.

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تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 47508 في إحصاء الأحد، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفا.

وبحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز فقد تم تسجيل 515 وفاة حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ)، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4665002 والوفيات 154834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم.

وفي نفس الشأن، حذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا ديبورا بيركس الأحد من أن بلادها قد دخلت "مرحلة جديدة" في ما يتعلق بوباء كوفيد-19، بعد أن باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وقالت بيركس التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي ثمارها، لكنها أضافت أن "ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان".

وأضافت المسؤولة الأمريكية "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن عن هذا الفيروس"، مؤكدة "نحن في مرحلة جديدة". مشيرة إلى أن الالتزام بالإرشادات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة مثل وضع الأقنعة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي أمور بالغة الأهمية.

فرانس24/ أ ف ب

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