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لبنان: وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي يستقيل من منصبه

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وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف حتي. قصر الرئاسة في بعبدا. لبنان في 6 فبراير/شباط 2020.
وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف حتي. قصر الرئاسة في بعبدا. لبنان في 6 فبراير/شباط 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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استقال وزير الخارجية والمغتربين في لبنان ناصيف حتي الاثنين من منصبه، حسبما ذكر مصدر في رئاسة الحكومة، لم يشر إلى أسباب القرار وخلفياته.

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قدم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي الاثنين استقالته من منصبه، وفق ما أفاد مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية. وذكر المصدر أن حتي "سلم الاستقالة في رئاسة الحكومة" وسيعلن عنها وعن أسبابها في وقت لاحق.

هذا وتداولت وسائل إعلام محلية في لبنان أن تنحي حتي من منصبه، يأتي على خلفية احتجاجه على أداء الحكومة فضلا عن خلافات مع رئيسها حسان دياب.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وسط انهيار عملته الوطنية الليرة أمام الدولار. وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية التي اتهموها بالفساد والعجز.

فرانس24/ أ ف ب

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