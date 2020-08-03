مايكروسوفت مستمرة في مفاوضات شراء عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة

أكدت مايكروسوفت الأحد أنها مستمرة في مفاوضاتها مع تطبيق "تيك توك" الصيني لشراء عملياته في الولايات المتحدة، وذلك بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي للشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة والرئيس دونالد ترامب.

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أعلنت شركة مايكروسوفت الأحد استمرارها بالمفاوضات مع تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة صينية لشراء عملياته في الولايات المتحدة، وذلك عقب لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت الشركة الأمريكية العملاقة في بيان "بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس دونالد ترامب، فإن مايكروسوفت مستعدة لمواصلة المفاوضات لاستكشاف آفاق شراء تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة".

Microsoft to continue discussions on potential TikTok purchase in the United States. https://t.co/mCDeeVPzyX — Microsoft (@Microsoft) August 2, 2020

وكان ترامب قد هدد بحظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي، فيما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو الأحد عن اعتزام بلاده فرض إجراءات قوية ضد "تيك توك".

وفي السياق، قال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إن "الرئيس ترامب قال كفى وسنصلح هذا الأمر". مضيفا أن الرئيس الأمريكي "سيتخذ تدابير في الأيام المقبلة في ما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر التي تتهدد الأمن القومي عن طريق برنامج معلوماتي مرتبط بالحزب الشيوعي الصيني".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى أن ترامب سيطلب فصل عمليات "تيك توك" الأمريكية عن شركة "بايت دانس" الصينية التي تملك التطبيق.

في المقابل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت أن خطط مايكروسوفت لشراء عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة معلقة بعد تهديد ترامب بحظره.

فرانس24/ أ ف ب

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