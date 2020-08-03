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ما خلفيات استقالة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي؟

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي. © فرانس24.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي الاثنين استقالته من حكومة رئيس الوزراء حسان دياب. وفي السياق، قال مراسل فرانس24 في لبنان إن "هذه الاستقالة شكلت الحدث الأبرز وهي استقالة مدوية خصوصا وأن الوزير أتبعها ببيان يوضح أسباب الاستقالة". وأضاف شربل عبود "يقول حتّي في البيان: قررت الاستقالة متمنيا من الحكومة والقائمين عليها وإدارة الدولة إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات.. إن المطلوب في عملية بناء الدولة عقول خلاقة ورؤية واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية".