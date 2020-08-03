مصرع سبعة مهاجرين جنوب المغرب وتوقيف 40

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مغربية تنتظر على الشاطئ بعد أيام من غرق قارب يقل مهاجرين شباباً من شاطئ في الدار البيضاء، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019

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الرباط (أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية الاثنين العثور على سبع جثت لفظها البحر لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في ساحل طرفاية جنوب المملكة، بالإضافة إلى توقيف 40 آخرين كانوا يحاولون العبور انطلاقا من المنطقة نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية قوله "تم العثور على سبع جثث لمواطنین أفارقة بینھم خمس نساء، لفظھا البحر" في ساحل طرفاية على المحيط الأطلسي، يرجح أنهم كانوا يقصدون جزر الكناري الاسبانية.

وتعد سواحل المغرب الجنوبية منطلقا لمحاولات الهجرة نحو هذه الجزر التي تبعد حوالى مئة كيلومتر في المحيط الأطلسي.

واشار المصدر أيضا إلى أن السلطات أوقفت في المنطقة نفسها 40 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 12 امرأة.

وأخضع الموقوفون لعزل صحي في انتظار نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت لهم، بحسب المصدر الذي لفت إلى فتح تحقيق حول هذه القضية.

وتظل السواحل المتوسطية شمال المغرب المنطلق الرئيسي لقوارب المهاجرين نحو جنوب اسبانيا على بعد كيلومترات قليلة. ويستقلها غالبا مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك مهاجرون مغاربة.

واحبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.

© 2020 AFP