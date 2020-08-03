منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال عدم جود "حل سحري" لفيروس كورونا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين من احتمال عدم وجود "حل سحري" في الوقت الراهن لوباء كوفيد-19، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم.

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أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" لفيروس كورونا، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل لوباء كوفيد-19.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت من جنيف "لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا".

وتأتي تصريحات مدير المنظمة الدولية عكس مسار الآمال التي تعقدها شعوب المعمورة، على جهود التوصل إلى إنتاج لقاح يفي بالقضاء على الجائحة، التي أصابت الملايين حول العالم.

أكثر من 18 مليون إصابة!

وأصيب أكثر من 18 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم منذ ظهوره في الصين في أواخر السنة الماضية، بينما يواصل الوباء انتشاره في العالم خصوصا في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية متسببا بخسائر فادحة للقطاع السياحي.

ودفع تجدد الإصابات في عدة دول إلى إعادة فرض قيود العزل كما حصل في ملبورن، ثاني مدن أستراليا، التي فرض فيها الأحد حظر تجول لستة أسابيع.

وبحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية فقد تم إحصاء 18,011,763 إصابة بكوفيد-19 في العالم وهذا يشمل 687 ألفا و941 وفاة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم مع 4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2,733,677 إصابة و94104 وفيات، والمكسيك (47746) وبريطانيا (46193) والهند (37364).

ويلقي الوباء الذي أغرق الاقتصاد العالمي في ركود غير مسبوق، بثقله على السياحة التي باتت تقدر خسائرها بحوالى 320 مليار دولار للجزء الأول من العام بحسب منظمة السياحة العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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