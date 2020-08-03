وفاة جون هيوم مهندس المصالحة في ايرلندا الشمالية الحائز جائزة نوبل للسلام

بيتر مولي ا ف ب/AFP/ارشيف

السياسي جون هيوم الحائز جائزة نوبل للسلام في صورة من الارشيف خلال مراسم جنازة كاهن في بلفاست في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013.

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لندن (أ ف ب)

توفي جون هيوم الكاثوليكي المعتدل الحائز جائزة نوبل للسلام عن دوره في المصالحة في ايرلندا الشمالية، الاثنين عن 83 عاما كما أعلنت عائلته.

وقالت عائلة الزعيم الكاثوليكي القومي السابق الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 1998 في بيان "لقد توفي جون صباحا إثر مرض قصير الأمد" متوجهة بالشكر الى الطاقم الطبي في دار المسنين في لندنديري (شمال) قرب الحدود الايرلندية حيث قضى هيوم الأشهر الأخيرة من حياته.

نال جون هيوم جائزة نوبل للسلام في سنة توقيع اتفاق الجمعة العظيمة مناصفة مع الزعيم البروتستانتي من حزب الستر الوحدوي ديفيد تريمبل تكريما لجهودهما في "إيجاد حل سلمي" انهى 30 عاما من "الاضطرابات" التي اوقعت أكثر من 3500 قتيل. وقبل أشهر من ذلك في نيسان/ابريل 1998 أبرم اتفاق سلام أطلق عليه اسم "الجمعة العظيمة" في بلفاست بين لندن ودبلن والأحزاب البروتستانتية والكاثوليكية.

وأشاد وزير الخارجية سايمون كوفيني على تويتر ب"رجل مهندس سلام وسياسي وزعيم وناشط استثنائي في مجال الحقوق المدنية".

ولد هيوم في لندنديري في 18 كانون الثاني/يناير 1937 وكان يتجه لكي يصبح كاهنا في بادىء الأمر ثم غير رأيه ونال إجازة في التاريخ واللغة الفرنسية التي يجيدها بطلاقة.

ثم قام بالتعليم في لندنديري المدينة التي مزقها النزاع حيث بدا الانخراط في معترك السياسة. انتخب نائبا مستقلا في برلمان هذه المقاطعة البريطانية في 1969 ثم انضم في السنة التالية الى مؤسسي الحزب القومي اليساري "الحزب الاشتراكي الديموقراطي العمالي".

انتخب نائبا في البرلمان البريطاني في 1983 وساهم في السنوات التالية في حمل النزاع الايرلندي الشمالي الى الساحة الدولية وتدخل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بشكل خاص.

محليا، خاض هيوم المعتدل حوارا مع القوميين من شين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي وزعيمه جيري ادامز ووضع أسس اتفاقات السلام.

وأكدت عائلة هيوم أنه بسبب الظروف الصحية الحالية، فان مراسم الجنازة ستجري "وسط قيود مشددة جدا" بخصوص عدد الأشخاص الحاضرين.

© 2020 AFP