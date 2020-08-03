20 قتيلا على الأقل إثر هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية على سجن في أفغانستان

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جلال اباد (أفغانستان) (أ ف ب)

قتل 20 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وسجناء في معارك بين قوات الأمن ومسلّحين شاركوا في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.

ولا يزال القتال مستمرا بعد يوم على اقتحام المسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد.

وأفاد المتحدث باسم مستشفى ولاية ننغرهار زاهر عادل فرانس برس أن 20 شخصا قتلوا حتى الآن، بينهم عناصر أمن، في حين ذكر المتحدث باسم المحافظ أن الحصيلة بلغت 21 قتيلا.

وحذّر عادل من أنه يتوقع بأن ترتفع الحصيلة إذ أن حالات أكثر من 40 مصابا حرجة.

وخرق الهجوم الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد بفضل وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين طالبان وقوات الحكومة الأفغانية وبدأ الجمعة تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

وانتهت الهدنة ومدتها ثلاثة أيام الأحد بينما أعربت كابول عن أملها في إمكانية تمديدها.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، بحسب مركز "سايت" المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية.

وأكد المتحدث باسم محافظ ننغرهار عطاء الله خوجياني لفرانس برس أنه أعيد توقيف نحو 700 سجين فروا خلال عملية اقتحام السجن.

وأضاف أن المعارك مستمرة في وقت لا يزال المسلّحون متمركزين داخل وخارج المنشأة.

وتم نشر عدة مدرّعات وعشرات عناصر الأمن في المنطقة بينما سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن أكثر من 1700 سجين كانوا داخل السجن عندما وقع الهجوم الأحد، معظمهم مقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية وطالبان.

© 2020 AFP