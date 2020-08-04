الأردن: تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي قرب العاصمة عمان أمام الرحلات الخارجية

طلبة أردنيون عائدون من دول دراستهم بالخارج في رحلة استثنائية ينتظرون حقائبهم بمطار الملكة علياء الدولي، 6 مايو/أيار 2020.

قررت السلطات الأردنية الثلاثاء تأجيل إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي قرب العاصمة عمان أمام الرحلات الخارجية، بعد "توصية من اللجنة الوطنية للأوبئة". وكان من المفترض أن تعود الرحلات الجوية الدولية إلى المطار الأربعاء بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق. وقال مسؤول في وزارة الصحة إن "التأجيل متعلق بالمنحنى الوبائي في دول القائمة الخضراء" التي سيكون مسموحا السفر منها وإليها.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء أنها قررت تأجيل إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات الخارجية، والذي كان مرتقبا الأربعاء بعد إغلاق دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مصدر مسؤول قوله إنه "تقرر تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية" حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر أن "التأجيل جاء بتوصية من اللجنة الوطنية للأوبئة".

ونقل التلفزيون عن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق قوله إن "التأجيل متعلق بالمنحنى الوبائي في دول القائمة الخضراء، من حيث ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فيها، وبعد تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية".

وأوضح أن "بعض الدول في القائمة الخضراء لا تتوافر لديها الإمكانات لظهور سريع لنتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا" إذ يشترط أن يجري المسافر فحصا قبل 72 ساعة من السفر يؤكد خلوه من فيروس كورونا ويبرزه عند السفر.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الأردنية قد أعلنت على موقعها الرسمي أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي وماليزيا وتايلاند في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

إلا أن مسؤولا في الشركة قال لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "في ضوء قرار تأجيل افتتاح المطار سيعاد جدولة تلك الرحلات لدى فتح المطار".

وكان من المقرر استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفتها الحكومة الأردنية "خضراء"، أي ذات وضع وبائي منخفض الخطورة وأنه سيسمح بالسفر منها وإليها اعتبارا من الخامس من أغسطس/آب.

وهذه الدول هي النمسا وكندا والصين وقبرص والدانمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وقالت الحكومة إنه ستتم مراجعة تلك القائمة كل أسبوعين وفقا للوضع الوبائي في تلك الدول.

وكان وزير النقل الأردني خالد سيف قد أكد الشهر الماضي أن "وزارة الخارجية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها".

وبحسب الوزير فإن "المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) إذا تبين أن المعلومات غير دقيقة"، مشيرا إلى أن "الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة".

وعلقت السلطات في 17 مارس/آذار الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من عشرين ألف أردني كانوا عالقين في الخارج. كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفش واسع للوباء مع تسجيله 1218 إصابة مؤكدة بالفيروس و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك