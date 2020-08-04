الساحل الشرقي للولايات المتحدة بأكمله في مواجهة فيضانات إعصار أيساياس ورياحه المدمرة

أفاد المركز الوطني للأعاصير الاثنين بوصول الإعصار أيساياس، الذي تم تصنيفه في الفئة الأولى، إلى كارولاينا الشمالية، حاملا معه عواصف قوية قد تتسبب بفيضانات على ارتفاع ما بين متر ومتر ونصف عن سطح الأرض. كما استعد الساحل الشرقي للولايات المتحدة بأكمله لمواجهة الفيضانات والرياح المدمرة.

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استعد الاثنين الساحل الشرقي للولايات المتحدة بأكمله لمواجهة الفيضانات والرياح المدمرة في الوقت الذي ضرب فيه الإعصار أيساياس ولاية كارولاينا الشمالية، حاملا معه عواصف قوية، وفقا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.

وسبق وصنف المركز الإعصار أيساياس في الفئة الأولى، وترافق الإعصار برياح بلغت سرعتها 140 كلم في الساعة، ليصبح من المحتمل أن يصل الإعصار إلى البر في القسم الجنوبي من الولاية قرب أوشن إيل بيتش عند الساعة 23,10 (03,10 ت غ الثلاثاء).

وذكر أن العواصف قد تتسبب بفيضانات على ارتفاع ما بين متر ومتر ونصف عن سطح الأرض.

ومن المتوقع أن تمتد العاصفة على الساحل الشرقي، مع أمطار غزيرة قد تحدث فيضانات في ولايات إقليم الأطلسي الأوسط وتجلب رياحا قوية إلى واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك الثلاثاء.

تحذيرات بشأن عاصفة استوائية

وأفاد المركز الوطني بأن تحذيرا صدر بشأن عاصفة استوائية من سورف سيتي في كارولاينا الشمالية حتى إيستبورت بولاية مين. وصدر تحذير من الزوابع في 30 منطقة في كارولاينا الشمالية، بحسب مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في رالي.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن انقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات في المناطق الواقعة على الحدود بين كارولاينا الشمالية والجنوبية.

بدورها، ذكرت شركة "ديوك إنرجي" للطاقة أنه تم تسجيل أكثر من ألف انقطاع في منطقة ويلمنغتون في كارولاينا الشمالية. وأفادت شركة "سانتي كوبر" الحكومية للمرافق العامة في كارولاينا الجنوبية أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 600 زبون في مرحلة ما.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير أن على سكان المناطق المعرضة للفيضانات "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم من المياه التي يرتفع منسوبها واحتمال تعرضهم لظروف خطيرة أخرى". وشدد على وجوب "المسارعة لاستكمال التحضيرات لحماية الأرواح والممتلكات".

"احملوا كماماتكم" و"ابقوا بأمان"

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الاثنين حالة الطوارئ في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية، في مسعى للحصول على أموال فدرالية لمواجهة أي كارثة محتملة.

وحذر في مؤتمر صحفي أن "على الجميع أن يحافظوا على اليقظة". وأضاف "أشجع الجميع على اتباع إرشادات الدولة والسلطات المحلية"، التي وصفها بأنها كانت "دقيقة للغاية حتى الآن". وتابع "أبقوا بأمان".

وأعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ على مستوى الولاية قبيل وصول أيساياس، داعيا السكان للابتعاد عن الطرقات في ظل الأجواء العاصفة.

وعلى صعيد آخر، تشهد ولايتا كارولاينا الشمالية والجنوبية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بينما تحاول الولايات المتحدة جاهدة الحد من تفشي الوباء.

وقال حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر الأحد "نعرف في كارولاينا الشمالية ما علينا فعله. جهزوا عدة الطوارئ واتبعوا أوامر الإجلاء المحلية وابقوا في مكان آمن ولا تقودوا سياراتكم إطلاقا في طرقات تشهد فيضانات". وأضاف "لكن هذه المرة، عليكم حمل كماماتكم ومعقكامتم ضمن عدتكم وتذكر التباعد الاجتماعي".

وتم حشد ما يقرب من 150 عنصرا من الحرس الوطني للمساعدة في الاستعدادات للعاصفة والتعامل مع تداعياتها، بحسب كوبر.

وتم خفض مستوى أيساياس من إعصار من الفئة الأولى في وقت سابق بعدما مر من فلوريدا دون أن يخلّف أضرار، لكن شدته ازدادت لدى اقترابه من كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وكان قد تسبب بهطول أمطار غزيرة على جزر باهاماس حيث اقتلع أشجارا وتسبب بفيضانات قبل أن يعلن مسؤولو إدارة الطوارئ في البلد الأحد زوال الخطر. ولقي شخص حتفه في بورتوريكو بينما ضرب الإعصار كذلك هايتي والدومينيكان.

فرانس24/ أ ف ب

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