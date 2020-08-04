الصين تتهم واشنطن بـ"الترهيب" بسبب ضغوط ترامب على تطبيق "تيك توك"

اعتبرت بكين الثلاثاء أن الضغوط الأمريكية على الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" لمشاركة التسجيلات المصورة "تتعارض ذلك مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز". واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن بـ"الترهيب" واستخدام مبدأ الأمن القومي دون دليل ضد الشركات الأجنبية، بعد أن أمهل الرئيس دونالد ترامب الشركة الصينية ستة أسابيع لبيع أعمالها في الولايات المتحدة لشركة أمريكية.

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ردا على تكثيف الرئيس الأمريكي ضغطه على تطبيق "تيك توك" الرائج لمشاركة التسجيلات المصورة، والذي تملكه شركة صينية، من أجل بيع فرعه في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، اتهمت بكين واشنطن الثلاثاء بـ"الترهيب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين "يتعارض ذلك مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز".

وأمهل ترامب الاثنين "تيك توك" ستة أسابيع لبيع عملياته في الولايات المتحدة، في تصعيد جديد يندرج في إطار المعركة السياسية والتجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.

وفتحت واشنطن تحقيقا رسميا بشأن التطبيق على أساس مخاوف مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، إذ إنه يجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية المرتبطة بالمستخدمين يتوجب عليه قانونيا مشاركتها مع السلطات في بكين في حال طلبت ذلك.

لكن وانغ أفاد خلال إيجاز صحفي دوري الثلاثاء أن "الولايات المتحدة، دون تقديم أي دليل، تستخدم مبدأ الأمن القومي الذي تم استغلاله... وتقمع بلا مبرر شركات محددة غير أمريكية". ورأى أن مبررات الأمن القومي للحملة الأمريكية على الشركات الصينية "غير منطقية"، مضيفا أن هذه الشركات تقوم بأنشطتها التجارية بما يتوافق مع القواعد الدولية والقوانين الأمريكية. وقال "لكن الولايات المتحدة تشن حملة ضدها على أساس تهم مختلقة. هذا كله مجرد تلاعب سياسي".

فرانس24/ أ ف ب

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