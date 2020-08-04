الولايات المتحدة تعلن نجاح تجربة على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات

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نفذت القوات الجوية الأمريكية تجربة ناجحة لصاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات والقادر على حمل ثلاثة رؤوس حربية نووية، والمجهز لمغادرة الغلاف الجوي والعودة إليه. وأطلق الصاروخ من على متن طائرة بوينغ إي-6 فوق ولاية كاليفورنيا، وقطع 6760 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال.

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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها نجحت في اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينوتمان 3" مجهز بثلاثة رؤوس حربية، أطلقه الجيش من على متن مركز قيادة محمول جوا.

أطلق الصاروخ في الساعة 00:21 (07:21 ت غ) من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا واجتاز نحو 6760 كلم فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال، وفق ما أوضح سلاح الجو في بيان.

وكان خبراء القوات الجوية الأمريكية على متن طائرة بوينغ إي-6، وهي طائرة بوينغ 707 معدلة قادرة على التواصل مع مجمل القيادة العسكرية "لإظهار كفاءة وموثوقية هذه القيادة المحمولة جوا".

وقال سلاح الجو الأمريكي إن الصاروخ غير المسلح، زُود بثلاث من "مركبات إعادة الدخول"، وهي ثلاث رؤوس حربية صغيرة يحتوي كل منها على رأس نووي في الصاروخ البالستي العابر للقارات، وهي معدة للدخول مجددا في الغلاف الجوي.

وأشار الكولونيل عمر كولبرت رئيس التجارب وفق ما نُقل عنه في البيان إلى أن صاروخ "مينوتمان عمره خمسون سنة ويعد الاختبار المستمر ضروريا لضمان موثوقيته حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، عند نشر برنامج الردع الإستراتيجي الأرضي الذي سيخلف مينوتمان".

وصاروخ مينوتمان الثالث هو الصاروخ أرض-جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005. وهو موجود في صوامع إطلاق في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

وتُنشر صواريخ ترايدنت التي تطلق من البحر على متن غواصات فيما تحمل القنابل النووية قاذفات إستراتيجية.

وقالت القوات الجوية إن الاختبار كان مخططا له منذ شهور ولا يمثل "استجابة أو رد فعل على الأحداث في العالم أو التوترات في المنطقة".

فرانس24/ أ ف ب

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