بومبيو يتعهد حماية ناشطي هونغ كونغ المؤيدين للديموقراطية في المنفى

جيم لو سكالزو تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في 30 تموز/يوليو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء حماية الناشطين المؤيدين للديموقراطية الذين فروا من مدينة هونغ كونغ وانتقد الصين بعد اعلان اعلامها أن الشرطة أمرت بتوقيف عدد منهم في الخارج.

وغرد بومبيو "تدين الولايات المتحدة محاولة الحزب الشيوعي الصيني ملاحقة الناشطين المؤيدين للديموقراطية المقيمين خارج الصين بما في ذلك في الولايات المتحدة. نقف إلى جانب الحرية".

وقال في بيان "لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يتحمل أن يفكر شعبه بحرية ويسعى لبسط سيطرته أكثر وأكثر خارج حدود الصين".

وأضاف "ستستمر الولايات المتحدة والدول الحرة الأخرى في حماية شعوبنا من الذراع الطويلة لتسلط بكين".

وكانت وسائل الاعلام الصينية ذكرت مساء الجمعة أن شرطة هونغ كونغ أمرت باعتقال ستة ناشطين مؤيدين للديموقراطية يعيشون في المنفى يشتبه في أنهم انتهكوا القانون الجديد حول الأمن.

وكتب أحدهم سامويل شو الذي يترأس مجلس هونغ كونغ الديموقراطي ومقره واشنطن، على تويتر أنه مواطن أميركي منذ 25 سنة.

والشخص الملاحق الأكثر شهرة هو ناثان لو (27 عاما) الذي هرب مؤخرا من هونغ كونغ إلى بريطانيا.

ورفضت شرطة هونغ كونغ التعليق على الاتهامات.

وتبنت الصين في حزيران/يونيو قانونا مثيرا للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة. وفي أجواء من التوتر الشديد بين الدولتين دانت واشنطن بشدة القانون الجديد ووقع الرئيس دونالد ترامب قانونا يقضي بفرض عقوبات على ممارسي أعمال القمع في هونغ كونغ.

© 2020 AFP