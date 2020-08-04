ترامب يشترط إنهاء صفقة "تيك توك" قبل 15 سبتمبر وحيازة خزينة دولته على جزء كبير من قيمتها

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شعار تطبيق Tiktok، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 30 يوليو/ تموز2020.

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين على وجوب بيع تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية قبل منتصف أيلول/سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة، مبديا موافقته على مفاوضات مايكروسوفت مع الشركة المالكة للتطبيق.

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حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين تاريخ 15 أيلول/سبتمبر كحد أقصى لشركة "تيك توك" إذا أرادت استكمال ممارسة نشاطها في الولايات المتحدة، أي أنه سيتوجب بيع تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية قبل هذا التاريخ. كما أبدى ترامب موافقته على مفاوضات مايكروسوفت مع الشركة المالكة للتطبيق.

وقال ترامب إنه "سيتم إغلاقه في 15 أيلول/سبتمبر إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل إلى اتفاق".

شرط مفاجئ

لكن ترامب وضع شرطا جديدا مفاجئا لتفعيل أي صفقة محتملة، حيث أعلن أن بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع دفع تعويضات كبيرة لوزارة الخزانة.

وقال ترامب للصحافيين "جزء كبير جدا من قيمة الصفقة يجب أن يذهب إلى خزينة الولايات المتحدة، لأننا نجعل من الممكن لهذه الصفقة أن تحدث". وأضاف "هم لا يملكون أي حقوق في حال لم نعطها لهم".

توترات سياسية

وعلى خلفية توترات سياسية وتجارية مع الصين، تتهم واشنطن منذ أشهر التطبيق المذكور بأنه يستخدم من جانب الاستخبارات الصينية لأغراض مراقبة. لكن "تيك توك" نفى بشدة أي تقاسم للمعلومات مع بكين. ومساء الجمعة، أعلن ترامب أنه يعتزم حظر التطبيق ويرفض أن تبتاعه مجموعة أمريكية.

لكنه تشاور الأحد مع ساتيا ناديلا رئيس مجموعة "مايكروسوفت" التي تجري مفاوضات بهدف شراء الفرع الأمريكي لـ"تيك توك" من مالكته الأم.

وعلى الأثر، أكد رئيس المجموعة المعلوماتية مواصلة المفاوضات سعيا إلى اتفاق في موعد أقصاه منتصف أيلول/سبتمبر.

والتطبيق مفضل لدى من تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما ويستخدمه نحو مليار شخص في العالم. وهو يتيح نشر وتقاسم ومشاهدة أشرطة موسيقية وفكاهية قصيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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