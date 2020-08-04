دراجات نارية: ماركيز يغيب عن جائزة تشيكيا بعد جراحة ثانية في العضد الأيمن

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

الدراج الاسباني مارك ماركيز قبل الجولة الثالثة من التجارب الحرة لجائزة الاندلس الكبرى على حلبة خيريز في 25 تموز/يوليو 2020

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باريس (أ ف ب)

سيغيب بطل العالم للدراجات النارية الاسباني مارك ماركيز عن السباق الثاني تواليا هذا الموسم في جائزة تشيكيا الكبرى الاحد، بعد خضوعه لجراحة ثانية في عظم العضد، وفق ما أعلن فريقه الثلاثاء.

وقال فريق ريبسول هوندا في بيان "بعد خضوعه لعملية ثانية في ذراعه الايمن المصاب، قرر مارك ماركيز وهوندا ريبسول ألا ينافس بطل العالم في جمهورية تشيكيا حتى يتعافى أكثر".

وهذه الجراحة الثانية تواليا لماركيز، فيما كانت الاولى في 21 تموز/يوليو بعد يومين من سقوطه على حلبة خيريز ضمن الجولة الاولى من بطولة العالم.

وسيحل مكانه في نهاية الاسبوع السائق الالماني ستفيان برادل الذي خاض 95 سباقا في الفئة الاولى.

وقد سمحت له الجراحة"باستبدال لوحة التيتانيوم الموضوعة على عظم العضد، لانها تضررت بسبب تراكم الاجهاد" بحسب جرّاح مستشفى ديكسيوس في برشلونة.

فيما اوضح طبيبه خافيير مير "كانت الجراحة الاولى ناجحة، لكننا لم نتوقع الا تكون هذه اللوحة غير كافية. تراكم الاجهاد على المنطقة التي خضعت لجراحة تسبب في اتلاف اللوحة، لذا ازيلت وتم استبدالها باخرى".

ولم يشعر بطل العالم ست مرات "بأي الم خلال تلك الفترة. اتبع دوما الارشادات الطبية وما شعر به جسده. يتعين علينا الانتظار 48 ساعة لمعرفة الفترة التي سيتعافى يها".

واصيب ماركيز (27 عاما)، الباحث عن لقبه السابع في "موتو جي بي"، جراء سقوطه على حلبة خيريز في جائزة إسبانيا الكبرى والتي كانت المرحلة الأولى من البطولة بتأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتى خروج ماركيز عن المسار لفقدانه السيطرة على دراجته في اللفة 20 من السباق الذي انتهى بتحقيق الفرنسي الشاب فابيو كوارتارارو (ياماها) فوزه الأول في موتو جي بي. وكما السباق الأول، حقق كوارتارارو المركز الأول في الجولة الثانية على حلبة خيريز الاسبانية ايضا.

وبعد ثلاثة ايام من جراحته الاولى، شارك ماركيز في التجارب الحرة للجولة الثانية، ثم اعلن غيابه عن التجارب الرسمية والسباق.

وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) الجمعة إلغاء ثلاثة سباقات من روزنامة 2020 التي تأثرت كثيرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إضافة سباق أوروبي آخر يقام في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان من المفترض أن ينطلق الموسم الجديد في الثامن من آذار/مارس من حلبة لوسيل القطرية، لكن القيمين على البطولة اكتفوا بتنظيم سباقي موتو 2 وموتو 3 بسبب تواجد الدراجين في قطر، وإرجاء سباق الفئة الكبرى "موتو جي بي" بسبب قيود السفر التي فرضتها الدوحة نتيجة تفشي فيروس "كوفيد-19".

وبعد إرجاء سباقات عدة الى مواعيد متأخرة من الموسم، اتخذ الاتحاد الدولي قرار إلغاء سباقات تايلاند والأرجنتين وماليزيا التي أرجئت سابقا الى موعد لم يحدد، بعد أن كانت مقررة في 22 آذار/مارس و19 نيسان/أبريل والأول من تشرين الثاني/نوفمبر تواليا.

الى ذلك، قرر "فيم" إضافة سباق أوروبي آخر لم يحدد مكانه، لكنه سيكون في ختام الموسم بين 20 و22 تشرين الثاني/نوفمبر، لتضمن الروزنامة بالمجمل 15 سباقا عوضا عن 20 بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي.

وتقام السباقات الثلاث المقبلة في برنو (تشيكيا) في 9 اب/اغسطس، ثم في 16 و23 منه في النمسا على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ حيث اطلقت الفورمولا واحد موسمها الحالي بسباقين في تموز/يوليو الماضي.

© 2020 AFP