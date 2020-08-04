فيروس كورونا بفرنسا: عدد الموضوعين تحت الرعاية الفائقة يعاود الارتفاع أمام تزايد الإصابات

مصاب بفيروس كورونا محاط بطاقم طبي قبل نقله بطائرة هليكوبتر من مستشفى جامعة ستراسبورغ إلى بفورتسهايم في ألمانيا مع استمرار تفشي فيروس كورونا، في فرنسا، 24 مارس/ آذار 2020.

خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى الاثنين، سجلت فرنسا 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما عاود عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة للارتفاع، وفقا لما أعلنته الاثنين وزارة الصحة الفرنسية. وسجلت فرنسا منذ ظهور الوباء على أراضيها 191295 إصابة و30294 وفاة.

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انتشرت المخاوف في فرنسا من ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا، وذلك عقب تسجيل نحو 3376 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت وزارة الصحة الفرنسية الاثنين إن عدد المرضى في أقسام العناية المركزة قد ارتفع مرة أخرى.

وبلغ عدد الخاضعين للعلاج من المرض بوحدات الرعاية الفائقة الاثنين 384 شخصا مقابل 371 الجمعة وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع التي يعود فيها الرقم إلى الزيادة بعد التراجع على مدار 16 أسبوعا.

وظل متوسط الإصابات فوق الألف لليوم الخامس على التوالي وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295 بينما بلغت الوفيات 30294.

فرانس24/ رويترز

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