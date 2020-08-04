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لبنان: استقالة ثم تعيين "سريع" لوزير الخارجية.. مؤشر على تغيير سياسة الحكومة استجابة لمطالب الغرب؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تم تعيين شربل وهبة كوزير للخارجية اللبنانية خلفا لناصيف حتي الذي استقال أمس الاثنين. ولفتت سرعة التعيين أنظار المحللين، حيث اعتبر البعض أنه لا نية لدى أطراف الحكومة بالاستجابة لدعوات الغرب في إدخال إصلاحات جدية على الحكومة الحالية. وذكر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد في مداخلة على فرانس24 أنه هناك احتمالات أن تغير الحكومة الحالية بعض الحقائب الوزارية في محاولة لإرضاء الغرب الذي يدعو إلى تغيير سياسي سريع من أجل الحصول على مساعدات في ظل ظروف التهاوي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.