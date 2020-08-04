محادثات بين أطراف النزاع في اليمن لإتمام عملية تبادل أسرى (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)

محمد حويس ا ف ب

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دبي (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حديث لفرانس برس أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين يجرون حاليا مباحثات من أجل إطلاق عدد "هام" من الأسرى.

وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، لوكالة فرانس برس "الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق".

وأضاف "نحن نعمل عن قرب مع كافة الأطراف هذه الأيام لتحقيق ذلك. ونأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأكد روخنشتاين أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجيستيا ومرافقة الأطراف" موضحا "لكن لا يزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات".

ولم يوضح روخنشتياين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين اتفقوا في شباط/فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لاتمام أول عملية تبادل واسعة للاسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني/يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ووافق الطرفان في محادثات السويد التي جرت عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح باسماء هؤلاء الى وسيط الامم المتحدة.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015.

وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد اليمن انهيارا في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الامراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

© 2020 AFP