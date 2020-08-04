مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية يعربون عن قلقهم إزاء صفقة بيع أسلحة للسعودية

أ ف ب

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن في 20 مارس/آذار 2018

نقل أحد المساعدين السابقين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين أمام الكونغرس، أن هناك مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يعيشون حالة من القلق، وذلك بسبب المخاطر التي سيتعرض لها المدنيون في اليمن في حال أبرم بومبيو صفقة أسلحة بقيمة 8,1 مليارات دولار مع السعودية وحلفاء عرب آخرين.

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في الوقت الذي يتم خلاله استدعاء أربعة مساعدين سابقين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب إقالته للمفتش العام المخول برقابة عمل وزارته، أعرب عدد من المسؤولين في الوزارة نفسها عن قلقهم على حياة المدنيين في حال مرر بومبيو صفقة الأسلحة المقررة للسعودية والتي تبلغ قيمتها 8,1 مليار دولار، وفقا لما نقله شاهد أمام نواب الكونغرس الاثنين.

إقالة المفتش العام لبحثه عن أسباب تمرير صفقة أسلحة دون الرجوع إلى الكونغرس

ومفتش عام وزارة الخارجية الأمريكية الذي أقاله ترامب في مايو/أيار بناء على نصيحة بومبيو، يدعى ستيف لينيك، وكان يحقق في إعلان بومبيو عام 2019، أمرا "طارئا" أجاز لإدارة ترامب بيع أسلحة متجاوزة الكونغرس، حيث كان النواب قد عبروا عن القلق إزاء سقوط مدنيين في التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. ونشر الديمقراطيون مقتطفات من شهادة طوعية الأسبوع الماضي، لمسؤول آخر هو تشارلز فوكنر، الذي كان مكلفا بعلاقات وزارة الخارجية مع الكونغرس وكان بدوره قد خضع للتحقيق بسبب عمله السابق لدى جماعة ضغط مرتبطة بالأسلحة.

وقال فوكنر أمام النواب إن مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة للسعودية "مشروعة" وإن موظفي وزارة الخارجية ناقشوا المخاوف بشأن سقوط مدنيين، وفق مقتطفات نشرها الديمقراطيون.

وجاء في بيان مشترك لثلاثة من كبار القادة الديمقراطيين هم النائب إليوت إنغيل والسناتور روبرت منينديز والنائبة كارولين مالوني إن "الإدارة تستمر في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة السيد لينيك من خلال عرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية".

وقالوا إن "شهادة السيد فوكنر تصور مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية عازمين على تجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة بين صفوفهم وفي الكابيتول هيل"، المبنى الذي يضم مجلسي النواب والكونغرس.

"مخاوف على المدنيين في اليمن" من صفقة أسلحة مشروعة

ومن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم ماريك سترينغ، الذي تمت ترقيته لمنصب مستشار قانوني بوزارة الخارجية في اليوم الذي أعلن فيه بومبيو الأمر الطارئ الذي أشار إلى التوترات مع إيران، وبرايان بولاتاو، مساعد بومبيو منذ فترة طويلة.

وكان من المقرر أن يمثل بولاتاو، وهو مساعد بومبيو لشؤون الإدارة، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مطلع تموز/يوليو، لكن وزارة الخارجية طلبت تأجيل الأمر.

ويعتقد أن لينيك كان يحقق أيضا في اتهامات أن بومبيو وزوجته استغلا موظفين للقيام بمهام شخصية مثل أخذ كلبهما في نزهة.

ودافع بومبيو مجددا الأسبوع الماضي عن إقالة لينيك وذلك لدى مثوله أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقال بومبيو إنه عندما كان مديرا للاستخبارات المركزية (سي آي إيه) كانت تربطه "علاقة رائعة" بالمفتش العام الذي "كان يعتني بالفريق". وأضاف "أدرك ما يمكن لمفتش عام جيد أن يفعله. المفتش العام لينيك لم يكن كذلك".

فرانس24/ أ ف ب

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