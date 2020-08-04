مصر تدعو إلون ماسك لزيارتها بعد تغريدته الساخرة عن الأهرامات

برندن سميالوفسكي ا ف ب/ارشيف

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القاهرة (أ ف ب)

دعت مصر الملياردير إلون ماسك، مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس"، لزيارة أهرامات الجيزة التاريخية بعد أن نشر تغريدة ساخرة قال فيها إن "كائنات فضائية" بنت هذه الآثار العملاقة.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات".

وأثارت التغريدة جدلا وردودًا متنوعة من المصريين بين منددين بموقف ماسك دعوه إلى عدم التداول بنظريات مؤامرة متداولة منذ زمن بعيد بشأن أهرامات الجيزة، وآخرين اختاروا السخرية أسلوبا للرد.

غير أن وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة سابقا، اغتنمت تغريدة الأميركي كفرصة للتسويق لآثار بلادها. وكتبت على تويتر "أتابع عملك بإعجاب كبير وأدعوك مع سبايس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الاهرامات وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم".

وأضافت "سيد ماسك، نحن في انتظارك"، داعية رجل الأعمال إلى زيارة الأهرامات وهي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وتبع ماسك سلسلة تغريداته عن الموضوع برابط لمقال منشور على موقع "بي بي سي" حول تاريخ الهياكل العملاقة، ووصفه بأنه "ملخص معقول" لكيفية بناء الاهرامات.

واعتاد الملوك الفراعنة في مصر تشييد الاهرامات كمقابر لهم ولأسرهم.

وقد شيد هرم خوفو المعروف بالهرم الاكبر والبالغ طوله 146 مترا وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل اكثر من 4500 سنة.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة الرابعة (القرن الـ26 قبل الميلاد).

وقد أعيد فتح أهرامات الجيزة للجمهور الشهر الماضي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاءت دعوة المشاط إلى ماسك لزيارة مصر في وقت يحاول فيه قطاع السياحة التعافي بعد عقد من الاضطرابات بدأت بإطاحة الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011 من الحكم، وصولا إلى هجمات مجموعات متطرفة مسلحة ضد المدنيين والسياح ورجال الأمن بعد إطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي عام 2013.

وقد زار 13,6 مليون سائح العام الماضي مصر حيث يوظف القطاع السياحي حوالي ثلاثة ملايين شخص.

© 2020 AFP