مصر: شخصيات عالمية بينها الكاتب الأمريكي نعوم تشومسكي تطالب بالإفراج عن الناشطة سناء سيف

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نشر أكثر من مئتين من الشخصيات البارزة حول العالم الثلاثاء خطابا مفتوحا موجها للسلطات المصرية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة السياسية سناء سيف. وسيف معتقلة منذ يونيو/حزيران، وتنتمي لعائلة حقوقية، فهي شقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح وابنة الناشطين ليلى سويف وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح. وبين الموقعين على الخطاب كتاب وأكاديميون من أبرزهم الأمريكي نعوم تشومسكي، وممثلون مثل داني غلوفر وماغي جيلنهال.

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طالب أكثر من مئتين من الشخصيات البارزة حول العالم بينهم كُتّاب وأكاديميون وممثلون، بإطلاق سراح الناشطة السياسية المصرية سناء سيف، في خطاب مفتوح وقعوا عليه نشر الثلاثاء، موجه إلى السلطات في القاهرة.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت سيف في يونيو/حزيران، وسناء هي الشقيقة الصغرى لعلاء عبد الفتاح الناشط السياسي خلال الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولحظة اعتقالها، كانت سناء تنتظر مع أسرتها (والدتها وشقيقتها) لتقديم بلاغ بواقعة "اعتداء" عليهن من قبل مجموعة من النساء أمام سجن طرة، حيث يُحتجَز شقيقها وترغب الأسرة في استقبال أي رسالة منه لطمأنتها.

وأوقف علاء في سبتمبر/أيلول 2019 إثر مظاهرات نادرة تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا للخطاب تتهم النيابة سيف بـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض على جرائم إرهابية وسوء استعمال وسائل الاتصال الاجتماعي".

سيف التي تبلغ من العمر 26 عاما هي ابنة الناشطة الحقوقية ليلى سويف وهي مُعد مشاهد سينمائية وقد عملت على فيلم "الميدان" الوثائقي عن ثورة 25 يناير في مصر والذي رُشّح للأوسكار. ووالدها هو المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحامي والناشط الحقوقي الذي توفي عام 2014 خلال فترة اعتقال سابقة لكل من علاء وسناء.

بين موقعي الخطاب الممثلون داني غلوفر وماغي جيلنهال، وتاندي نيوتن وكُتّاب بارزون مثل الأمريكي نعوم تشومسكي والهندية أرونداتي روي وحائز جائزة نوبل للآداب الجنوب أفريقي جي ام كوتزي.

وطالب الموقعون وبينهم منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات في مصر بـ"الإفراج الفوري عن سناء سيف وعلاء عبد الفتاح وكل المساجين الذين مارسوا حقوقهم في سلمية تامة والتوقف عن إساءة استعمال الحبس الاحتياطي".

وأورد الخطاب ان "اعتقال سناء هو أحدث مثال في سلسلة الاعتقالات التي لا تنتهي (..) وفرض الحبس الاحتياطي وإطالة مدته".

والأسبوع الماضي، حكم القضاء المصري بالحبس بحق ست فتيات لإدانتهن بـ"التعدي على قيم المجتمع والتحريض على الفسق" من خلال ما ينشرنه من صور ومقاطع فيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك".

ونفت الحكومة المصرية عدة مرات اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية كما نفى السيسي احتجاز مصر لأي معتقل سياسي.

فرانس24/ أ ف ب

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