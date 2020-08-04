مضرب: الغاء دورة مدريد للماسترز الف نقطة (المنظمون)

خافيير سوريانو ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

الغيت دورة مدريد في كرة المضرب التي تعتبر ضمن دورات الماسترز للألف نقطة بسبب تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد كما اعلن المنظمون الثلاثاء ما يعزز الشك من احتمال عدم اقامة بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وفرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وكانت الدورة مقررة اصلا في ايار/مايو لكنها تأجلت الى الفترة من 12 الى 20 ايلول/سبتمبر المقبل اي قبل اسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة بعدما تسبب تفشي "كوفيد-19" عالميا بتعليق مختلف المنافسات الرياضية، قبل ان يتم الغاؤها اليوم.

وكان من المتوقع ان تجذب دورة مدريد العديد من الأسماء البارزة في اللعبة، لاسيما المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال، المتوج بلقبها خمس مرات آخرها عام 2017.

وكان المنظمون كشفوا في الاول من اب/اغسطس بان السلطات المحلية للعاصمة الاسبانية اوصت بالغاء دورة مدريد على خلفية المخاوف من تزايد حالات الاصابات بوباء كوفيد-19.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المستجد عالميا، إذ سجلت البلاد إصابة أكثر من 290 ألف شخص ووفاة نحو 29000.

© 2020 AFP