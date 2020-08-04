فيس بوك وإنستاغرام تحظران الفكاهي الفرنسي ديودونيه بصفة نهائية

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قررت منصتا فيس بوك وإنستاغرام الاثنين حظر الفكاهي الفرنسي ديودونيه بصورة دائمة ونهائية بسبب نشره مواد تتضمن "محتوى ساخرا من ضحايا محرقة اليهود"، و"تعابير مجردة من الإنسانية" بحقهم. وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال ديودونيه إذ سبق أن أغلقت "غوغل" حسابه على شبكة "يوتيوب" التابعة لها في نهاية حزيران/يونيو الماضي بسبب ما رأت فيه "انتهاكات متكررة" لأنظمة شبكة البث التدفقي.

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حظرت مجموعتا فيس بوك وإنستاغرام الاثنين الفكاهي الفرنسي ديودونيه مبالا مبالا بسبب تضمن المواد التي ينشرها عبرهما "محتوى ساخرا من ضحايا محرقة اليهود"، و"تعابير مجردة من الإنسانية بحق اليهود".

وقال ناطق باسم المجموعة "تماشيا مع سياستنا في شأن الأشخاص والمنظمات الخطرة، حظرنا بصورة دائمة ديودونيه مبالا مبالا" من شبكتي "فيس بوك" و"إنستاغرام". وأضاف "إن حظر شخص بصورة دائمة من خدماتنا هو قرار ندرسه دائما بكثير من العناية، لكن لا مكان على فيس بوك وإنستاغرام للأشخاص والمنظمات الذين يهاجمون الآخرين على أساس هويتهم".

وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال مبالا مبالا إذ سبق أن أغلقت "غوغل" حسابه على شبكة "يوتيوب" التابعة لها في نهاية حزيران/يونيو الفائت بسبب ما رأت فيه "انتهاكات متكررة" لأنظمة شبكة البث التدفقي.

وكان لدى ديودونيه نحو 1,3 مليون متابع عبر فيس بوك وإنستاغرام و400 ألف مشترك في قناته على يوتيوب. وكانت منصة فيس بوك قد حظرت سابقا من شبكتيها الاجتماعيتين شخصيات ومنظمات من اليمين المتطرف في فرنسا.

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر أحكاما عدة بحق ديودونيه بسبب مضمون كلامه، ووقع عليه غرامة مقدارها تسعة آلاف يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بسبب أغنية ومقطع فيديو اعتبرا مناهضين للسامية.

فرانس24/ أ ف ب

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