وساطة باكستانية لنزع فتيل التوتر بين السعودية وإيران

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتحدث في مؤتمر صحفي في بوتراجايا بماليزيا، 4 فبراير/شباط 2020.

عقب سلسلة من الهجمات على أهداف نفطية في الخليج حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران، تدخل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للوساطة بين السعودية وإيران بطلب من واشنطن. وأسفرت الوساطة عن تقدم بطيء، وفقا لما صرح به خان الاثنين. وكان خان قد زار كلا من طهران والرياض في أكتوبر/تشرين الأول لتسهيل المحادثات وتفادي أي مواجهة عسكرية بين البلدين.

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حققت مساعي الوساطة الباكستانية بين السعودية وإيران تقدما بسيطا ولكنها لم تتوقف، وفقا لما صرح به عمران خان رئيس وزراء باكستان الاثنين.

وبطلب من واشنطن، زار خان بطل لعبة الكريكت السابق طهران والرياض في أكتوبر/تشرين الأول لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران.

وقال خان لقناة الجزيرة في مقتطفات أذيعت من مقابلة ستبثها القناة بالكامل يوم الأربعاء إن مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف بل تحقق تقدما لكنه بطيء. ونقلت عنه القناة قوله إن الجانب الباكستاني بذل أقصى ما يمكنه لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين وإن هذه الجهود حققت نجاحا.

وازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عندما انسحبت إدارة ترامب في منتصف 2018 من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

فرانس24/ رويترز

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