إجلاء 2700 شخص بسبب حريق ضخم تم تطويقه في مرسيليا

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مرسيليا (أ ف ب)

تم إجلاء 2700 شخص على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء بالقرب من مدينة مرسيليا على شاطئ المتوسط بجنوب شرق فرنسا، بسبب حريق عنيف "تم احتواؤه" بعدما دمر منطقة تتجاوز مساحتها ألف هكتار.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية صباح الأربعاء "تم احتواء النيران". وأضاف "لم يصب أحد بجروح خطيرة وما زال يجب تقييم الأضرار المادية".

وتم حشد حوالى 1800 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد ظهر الثلاثاء في بلدة مارتيغ غرب مرسيليا.

وبسبب رياح شديدة، امتدت النيران وهددت العديد من البلدات الساحلية. وأوضح رجال الإطفاء أن "ألسنة اللهب تنتشر في الأحياء المحيطة بالمدينة بين المساكن والمخيمات".

وأخليت "ثماني مناطق للتخييم وقائيا" في بلدتي مارتيغ وسوسيه-لي-بان، وتم إجلاء العديد من المصطافين عبر البحر قبل أن تتكفل بهم السلطات المحلية وتنقلهم خصوصا إلى مراكز إيواء، حسب فرق الإطفاء.

كما أخلي مركز للمسنين.

وقال رجال الإطفاء الأربعاء إن حريقا آخر اندلع الأربعاء في القطاع نفسهقرب منطقة صناعية واجتاح 130 هكتارا ودمر أو ألحق ضررا بمنزل واحد وشركات عدة.

© 2020 AFP