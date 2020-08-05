إعصار ايساياس يعبر الساحل الشرقي الأميركي ويسفر عن مقتل 4 أشخاص

انجيلا وايس ا ف ب

رجل بالقرب من نهر الشرق مع اقتراب العاصفة الاستوائية أيساياس في 4 آب/أغسطس 2020 في مدينة نيويورك

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نيويورك (أ ف ب)

قتل أربعة أشخاص على الأقل الثلاثاء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في العاصفة الاستوائية أيساياس التي رافقتها رياح عاتية في بعض الأحيان وأمطار غزيرة، ما حرم ملايين الأشخاص من الكهرباء.

وأشار حاكم الولاية روي كوبر الثلاثاء إلى أن زوبعة دمرت منزلاً متنقلًا في نورث كارولاينا، مما أسفر عن مقتل شخصين. كما قتل شخصان آخران لدى سقوط أشجار على سيارتيهما، الأول في نيويورك والآخر في ماريلاند.

وضرب الإعصار ايساياس ولاية نورث كارولاينا الإثنين بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث بلغت سرعة الرياح 140 كيلومترا في الساعة.

ضعف المنخفض تدريجيًا الثلاثاء مع تقدمه نحو شمال شرق البلاد، متجهًا نحو جنوب شرق كندا حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة. إلا انه أدى إلى وقوع الكثير من الأضرار وإلغاء رحلات جوية في شرق الولايات المتحدة. وحرم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من الكهرباء في عدة مناطق، بحسب الموردين، مع تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي في نيوجيرسي ونيويورك على وجه الخصوص.

قامت السلطات في نيويورك، التي لا تزال متأثرة بمرور إعصار ساندي المدمر في عام 2012، بتركيب سدود واقية في جنوب منطقة مانهاتن صباح الثلاثاء تحسبًا لارتفاع محتمل في منسوب المياه.

وذكر دو بلاسيو لقناة تلفزيونية محلية "أن العاصفة جلبت بشكل خاص الرياح حتى الآن أكثر من الأمطار".

- خطر مزدوج -

وعبر ايساياس، بحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي، في الساعة 20,00 (00,00 ت غ) الثلاثاء فوق فيرمونت قبل أن يصل بسرعة إلى كندا مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 80 كم/ساعة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الظهر في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض من انه على "الجميع أن يبقوا متيقظين". وقال "أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات".

وكان مركز الأعاصير الوطني قد نبه من حدوث الإعصار في العديد من الولايات، بينها بنسلفانيا ونيويورك، ولكن يبدو أنه تم تجنب الأسوأ.

وقال الحاكم روي كوبر لشبكة أي بي سي إن في نورث كارولاينا، التي عادة ما تشهد في كل صيف تقريبا عواصف وأعاصير "لم تكن الأضرار سيئة بالقدر المتوقع".

يأتي ذلك فيما تعد ولايته من بين الولايات التي تواجه عودة تفشي وباء كوفيد-19، وطلب من السكان ألا يهملوا تدابير التباعد، على الرغم من وصول العاصفة.

وأوضح صباح الثلاثاء أنه كان يجب التخطيط لعدد أكبر من الملاجئ من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي.

وهدد أيساياس في البدء الأحد فلوريدا، وهي إحدى بؤر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. حيث كان لابد من إغلاق مراكز فحص الوباء، التي أقيم العديد منها في الخيام.

وخشيت السلطات من الأثر المدمر لتراكم أضرار هذه الأزمة الصحية مع المنخفض الجوي، لكن "ولاية الشمس المشرقة" نجت في نهاية المطاف.

وأسفر مرور ايساياس الأسبوع الماضي في منطقة بورتوريكو الأميركية عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا بعد ان جرفت المياه سيارتها.

كما أدى المنخفض إلى حدوث أضرار كبيرة في جمهورية الدومينيكان وهايتي وجزر البهاماس.

© 2020 AFP