اللبنانيون يكتشفون هول الكارثة غداة انفجار ضخم بمرفأ بيروت

عنصر من قوات الأمن اللبنانية يسير بين حطام السيارات والبنايات المهدمة قرب موقع الانفجار الذي حدث الثلاثاء في مرفأ العاصمة بيروت. 5 أغسطس/آب 2020.

اكتشف اللبنانيون الأربعاء هول الكارثة وصور الدمار الذي خلفه انفجار ضخم حدث في مرفأ بيروت الثلاثاء وأدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف، حسب آخر حصيلة للصليب الأحمر اللبناني. وتواصل فرق الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في المرفأ والمباني المدمرة بالعاصمة اللبنانية التي أعلنتها السلطات مدينة "منكوبة".

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تواصل فرق الإنقاذ في لبنان الأربعاء محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة غداة انفجار ضخم وقع في مرفأ العاصمة بيروت وخلف أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.

واكتشف اللبنانيون صباح الأربعاء هول الكارثة وصور الدمار في بيروت "المنكوبة". وقد دخلت البلاد في حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

امرأة، أصيبت في انفجار الثلاثاء، تجلس بجوار زوجها خارج البقالة المتضررة في بيروت، لبنان. 5 آب/أغسطس 2020 © رويترز

وعملت فرق الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثا عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. ووصلت المستشفيات التي تتعامل أساسا مع حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

رجل يرتدي قناع الوجه الواقي يسير بالقرب من المباني والسيارات المتضررة بالقرب من موقع انفجار الثلاثاء في منطقة المرفأ في بيروت، لبنان 5 آب/أغسطس 2020 REUTERS - AZIZ TAHER

ووقع الانفجار بعيد الساعة السادسة مساء الثلاثاء (15:00 ت غ). وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى وقوع انفجارين متتاليين.

Une femme est évacuée d'un quartier de Beyrouth partiellement détruit par la double explosion, le 5 août 2020. AFP - PATRICK BAZ

ويأتي هذا الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.

فرانس24

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