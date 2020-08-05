اللبنانيون يكتشفون هول الكارثة غداة انفجار ضخم بمرفأ بيروت
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اكتشف اللبنانيون الأربعاء هول الكارثة وصور الدمار الذي خلفه انفجار ضخم حدث في مرفأ بيروت الثلاثاء وأدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف، حسب آخر حصيلة للصليب الأحمر اللبناني. وتواصل فرق الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في المرفأ والمباني المدمرة بالعاصمة اللبنانية التي أعلنتها السلطات مدينة "منكوبة".
تواصل فرق الإنقاذ في لبنان الأربعاء محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة غداة انفجار ضخم وقع في مرفأ العاصمة بيروت وخلف أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.
واكتشف اللبنانيون صباح الأربعاء هول الكارثة وصور الدمار في بيروت "المنكوبة". وقد دخلت البلاد في حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.
وعملت فرق الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثا عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. ووصلت المستشفيات التي تتعامل أساسا مع حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية.
ووقع الانفجار بعيد الساعة السادسة مساء الثلاثاء (15:00 ت غ). وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى وقوع انفجارين متتاليين.
ويأتي هذا الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.
فرانس24
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