المجلس الأوروبي "يحث" أنقرة على السماح بزيارات لأوجلان ومعتقلين آخرين

باتريك ستولارز ا ف ب/ارشيف

متظاهرون يرفعون أعلاما تحمل صورة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان خلال تظاهرة ضد الحملة التركية العسكرية التي استهدفت بلدة عفرين السورية. التقطت الصورة في كولونيا بألمانيا بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2018

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ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب)

حث المجلس الأوروبي في تقرير نشر الأربعاء السلطات التركية على السماح لأسر ومحامي المعتقلين في سجن جزيرة إمرالي (شمال غرب تركيا)، بمن فيهم القائد التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بزيارتهم.

ودعت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي أنقرة "إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية أن يحظى جميع المحتجزين في سجن إمرالي، في حال رغبوا بذلك، بزيارة أهاليهم ومحاميهم بشكل فعال".

كما تحث اللجنة تركيا مرة أخرى على "إجراء مراجعة كاملة لنظام التوقيف المطبق على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة" ومراجعة تشريعاتها في هذا الاتجاه.

ورحبت اللجنة في تقريرها بحصول أوجلان في 2 أيار/مايو 2019 "على الزيارة الأولى لاثنين من محاميه منذ تموز/يوليو 2011"، مشيرة إلى أن السلطات التركية ذكرت أن "زيارات لمحامين تمت أيضًا في 22 أيار/مايو و 12 حزيران/يونيو و18 حزيران/يونيو و7 آب/أغسطس 2019 ".

لكنها أعربت عن أسفها لأنه"تم رفض جميع الطلبات (...) على ما يبدو" منذ ذلك الحين.

وبالإضافة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني، يضم السجن الذي يخضع لحراسة مشددة في إمرالي، ثلاثة سجناء آخرين "أشاروا إلى أنهم يتلقون معاملة جيدة من قبل موظفي" السجن، وفقا للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.

إلا أن دائرة الصحة في السجن تركت "مرة أخرى، انطباعًا إيجابيًا" لدى وفد اللجنة الذي زار تركيا من 6 إلى 17 أيار/مايو 2019.

واعتبرت اللجنة أن "الظروف المادية للاحتجاز لاتزال مرضية بشكل عام لجميع المعتقلين"في إمرالي.

كما أشار التقرير إلى أن الوفد، الذي زار أيضًا العديد من السجون ومراكز الشرطة وثكنات الدرك الأخرى في جميع أنحاء البلاد، سجل "عددًا كبيرًا من الادعاءات بشأن الاستخدام المفرط للقوة و/أو سوء المعاملة الجسدية على أيدي الشرطة والدرك".

ومن بين العديد من التوصيات الأخرى، "كررت" اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب رغبتها في توجيه "رسالة واضحة وحازمة حول +عدم التسامح مطلقا+ مع سوء المعاملة إلى جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون على أعلى مستوى سياسي، أي رئيس الجمهورية" التركي.

وأعتقل على زعيم حركة التمرد الكردية في تركيا عبد الله أوجلان (72 عام) في 15 شباط/فبراير 1999، ثم حكم عليه بالإعدام في 29 حزيران/يونيو 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم البلاد.

لكن تم تخفيف الحكم في 2002 إلى السجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

© 2020 AFP