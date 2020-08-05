ترامب يلمح إلى أن انفجار مرفأ بيروت "اعتداء" وليس "حادثا صناعيا"

© أ ف ب

مسعفون من الصليب الأحمر اللبناني يجلون سيدة جريحة إثر انفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس/آب 2020.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن الانفجار القوي الذي هز بيروت يبدو كأنه "اعتداء رهيب". وأكد ترامب للصحافيين "يبدو كأنه اعتداء رهيب" مضيفا "قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنه لم يكن حادثا صناعيا. يبدو، وفقا لهم، أنه كان اعتداء. كان قنبلة ما، نعم".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن الانفجار القوي الذي هزا العاصمة اللبنانية بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب"، مشيرا إلى أن خبراء عسكريين أبلغوه بأن الأمر يتعلق باعتداء.

وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض، أكد ترامب للصحافيين "يبدو كأنه اعتداء رهيب".

وأضاف: "قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنه لم يكن حادثا صناعيا. يبدو، وفقا لهم، أنه كان اعتداء. كان قنبلة ما، نعم".

من جهته، علق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على انفجار بيروت، من دون أن يصف ما حدث بأنه اعتداء. وقال "أحض كلا من إدارة ترامب والمجتمع الدولي على حشد المساعدة فورا لآلاف الذين أصيبوا في الانفجار".

وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر "نحن نراقب الوضع ومستعدون لتقديم مساعدتنا لشعب لبنان للتعافي من هذه المأساة المروعة". وقال إن الولايات المتحدة تنتظر النتائج التي ستتوصل إليها السلطات اللبنانية حول سبب الانفجارين.

وأضاف بومبيو "أبلغني فريقنا في بيروت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينةٍ وشعب أعتزّ بهما، وهو تحد إضافي في وقت من الأزمات العميقة بالفعل".

وفي وقت سابق، دعت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها إلى الحفاظ على سلامتهم. وقالت "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامّة خلال الانفجار، لذا يجب على جميع الموجودين في المنطقة أن يبقوا في الداخل وأن يرتدوا أقنعة إذا توفرت".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك