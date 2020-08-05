تونس: القضاء يفرج عن الصحافي المعارض توفيق بن بريك

قررت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة مساء الثلاثاء الإفراج عن الصحافي توفيق بن بريك الذي اعتقل في نهاية يوليو/تموز على خلفية تصريحات تندد بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، رجل الأعمال الملاحق قضائيا بتهمة غسيل أموال، في خريف العام 2019.

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قررت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة مساء الثلاثاء الإفراج عن الصحافي والكاتب توفيق بن بريك الذي اعتقل في نهاية يوليو/تموز على خلفية تصريحات تندد بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في خريف العام 2019.

وكان بن بريك، الذي عُرف بمعارضته لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قال على التلفزيون إنه "في بلدان أخرى، يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم"، منتقدا القضاة الذين سجنوا القروي، رجل الأعمال الملاحق بتهمة غسيل الأموال.

وعلى اثر ذلك، وُجهت إلى بن بريك خصوصا تهمة التشهير. وفي أبريل/نيسان، بينما كان خارج البلاد، حُكِم عليه بالسجن عامين غيابيا. ولدى عودته إلى تونس في يوليو/تموز، طالب بأن تتم محاكمته مجددا.

وفي نهاية هذه المحاكمة الجديدة، حُكِم عليه في نهاية يوليو/تموز بالسجن لمدة عام، وقد سُجن في أعقاب ذلك ومن ثم تقدم باستئناف.

وصرح مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس العاصمة إسماعيل الساسي بأن "عقوبة توفيق بن بريك خُففت إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ". وقال إن محكمة الاستئناف قرّرت إلغاء الملاحقات بحقه بتهمة "التشهير" وأصدرت حكما مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر في اتهام ثان موجه إليه يتعلق بالحديث عن وقائع من "دون إثبات صحتها".

فرانس24/ أ ف ب

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