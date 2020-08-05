فولهام يلحق بليدز ووست بروميتش البيون الى الدرجة الممتازة الانكليزية

جاستن تاليس ا ف ب

مجموعة من انصار نادي فولهام تجمهورا حول ملعب فريقهم كرافن كوتيج في العاصمة الانكليزية لندن محتفلين بصعود فريقهم الى دوري الدرجة الممتازة. 4 اب/اغسطس 2020

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لندن (أ ف ب)

عاد فولهام الى مصاف اندية الدرجة الممتازة في انكلترا بعد موسم واحد في الاولى بفوزه على جاره برنتفورد في غرب لندن 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي صفر-صفر) في مباراة الملحق بينهما على ملعب ويمبلي.

وبات فولهام ثالث فريق يتأهل الى الدرجة الممتازة بعد ليدز بطل الدرجة الاولى ووصيفه وست بروميتش البيون.

وكان بطل المباراة جناج ايسر فولهام جو براين الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 105 من ركلة حرة مباشرة من 35 مترا بعد ان لمح حارس مرمى الفريق المنافس دافيد رايا متقدما، و117 بعد تبادل الكرة مع المهاجم الصربي الكسندر متروفيتش هداف دوري الدرجة الاولى برصيد 26 هدفا والذي نزل احتياطيا، قبل ان يرد برنتفورد بهدف شرفي في الثواني الاخيرة بواسطة هنريك دالسغارد.

وكان برنتفورد احد ابرز اندية الدرجة الاولى هذا الموسم بفضل الثلاثي الجزائري سعيد بن رحمة وبراين مبومو واولي واتكنز الذين سجلوا 59 هدفا وقد اهدروا التأهل المباشر بسقوطهم امام بارنسلي على ارضهم في الجولة الاخيرة.

ولا تحمل مباريات الملحق فألا جيدا لبرنتفورد، فمنذ موسم 1990-91، خاض الفريق مباريات الملحق في نصف النهائي او النهائي للتأهل الى الدرجة الاولى او الممتازة ولم ينجح في الصعود في اي مرة.

وكانت الصحف الانكليزية وصفت المباراة بانها الاغلى من ناحية الجوائز المالية لان الفائز بها سيحصل على مبلغ مقداره 160 مليون جنيه استرليني (177 مليون يورو) بينها 2ر94 مليون يورو من حقوق النقل في الدوري الممتاز بالاضافة الى جوائز اخرى قيمتها 83 مليون يورو.

© 2020 AFP