فيراتي يتعرض ل "كدمة قوية" قبل اسبوع من لقاء اتالانتا

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الأربعاء عن تعرض لاعب خط وسطه الايطالي ماركو فيراتي لـ"كدمة قوية" في ربلة ساقه اليمنى، قبل أسبوع من مباراة الدور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا التي ستجمعه مع أتالانتا الايطالي.

وقال المدرب الألماني توماس توخل خلال مؤتمر صحافي "علينا الآن الانتظار (لمعرفة مدى خطورتها). لا أعلم كثيرا بشأن التشخيص ولكننا قلقون"، وذلك بعد البيان الطبي للفريق الذي أشار الى انه "سيتم الإعلان عن "تطور" الإصابة "في الساعات ال72 المقبلة".

الا ان إذاعة "ار ام سي" وقناة "بي ان سبورتس" القطرية اعتبرتا ان فيراتي "قد ينسحب" من الدور ربع النهائي.

وردا على سؤال عما إذا كيليان مبابي المصاب بأربطة كاحله سيكون متاحا للمباراة امام اتالانتا، قال توخل "صراحة، ليست لدي ادنى فكرة"، مشيرا الى ان فترة الشفاء "قصيرة جدا" بالنسبة للإصابة التي تعرض لها بطل العالم.

وتابع مع ابتسامة مريرة "رأيت كيليان يوميا في مركز التدريبات، يعمل كثيرا مع المعالجين الفزيائيين، قرابة 24 ساعة يوميا".

وأشار بطل فرنسا في بيان الى ان مبابي "واصل برتوكول التعافي كما هو مخطط له وعاد للتمرين من دون كرة في ملاعب المركز التدريبي".

© 2020 AFP