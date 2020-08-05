مانشستر سيتي يتعاقد مع آكي مقابل 40 مليون جنيه

ليندساي بارنابي ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي الاربعاء تعاقده مع مدافع بورنموث، الهولندي نايثن آكي لخمس سنوات مقابل 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار).

ويأتي تعاقد الفريق المملوك اماراتيا مع آكي، بعد يوم من اعلانه قدوم الجناح الاسباني فيرّان توريس من فالنسيا.

قال آكي (25 عاما) في بيان نشره ناديه الجديد "يملك سيتي افضل تشكيلة في انكلترا في العقد الاخير. القدوم الى هنا يشكل حلما لي. هذا فريق كبير يغصّ بالنجوم العالميين".

اما مدير الكرة الاسباني تشيكي بيغيريستيان فاضاف "نايثن مدافع نوعيته جيدة. كان قائدا في فترته مع بورنموث وانا سعيد لقدومه الى هنا. هو قوي وسريع، ونشعر بانه يملك التقنية والصفات الذهنية التي يحتاجها للتقدم في تشكيلة بيب (المدرب غوارديولا)".

وحل سيتي ثانيا في الدوري الانكليزي بفارق 18 نقطة عن ليفربول البطل، ليتنازل عن لقبيه في 2018 و2019.

وعانى "سيتيزنز" من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، فبالاضافة الى اصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الارجنتيني نيكولاس اوتامندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي واضطر مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا الى اشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

وكان آكي انضم الى بورنموث قادما من تشلسي عام 2017 واعلن اكثر من ناد رغبته في التعاقد معه لا سيما بعد سقوط بورنموث الى مصاف المستوى الثاني.

وكان آكي الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، غاب عن المباريات الثلاث الاخيرة لفريقه في الدوري، بعد تعرضه لاصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ليستر سيتي 4-1 في الدوري المحلي.

© 2020 AFP