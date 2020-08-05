مسؤول من الأقلية الصربية في كرواتيا يشارك للمرة الأولى في إحياء ذكرى انتهاء حرب الاستقلال

دنيس لوفروفيتش اف ب

بوريس ميلوشيفيتش الذي يمثل الاقلية الصربية في كرواتيا مشاركا للمرة الاولى في احتفال في ذكرى انتهاء حرب الاستقلال في الخامس من اب/اغسطس 2020

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كنين (كرواتيا) (أ ف ب)

شارك مسؤول كبير من الاقلية الصربية في كرواتيا الاربعاء في احتفال الذكرى الخامسة والعشرين لانتهاء حرب الاستقلال، في خطوة مصالحة غير مسبوقة بين الصرب والكرواتيين.

وتحيي كرواتيا ذكرى عملية "العاصفة" باعتبارها انتصارا تاريخيا ادى الى انهاء النزاع (1991-1995) مع صرب كرواتيا.

لكنها تعتبر في صربيا التي دعمت سياسيا وعسكريا صرب كرواتيا، عملية تطهير إتني اجبرت صرب كرواتيا على النزوح.

ويعتبر بوريس ميلوشيفيتش، نائب رئيس الوزراء الكرواتي، أول مسؤول سياسي يمثل صرب كرواتيا يشارك في الاحتفال السنوي في كنين، المعقل السابق للانفصاليين الصرب والذي سيطر عليه الكرواتيون قبل 25 عاما.

والخطوة رمزية، تعبر عن ارادة لدى الجانبين لتحسين علاقاتهما بعد انتهاء النزاع. وتشكل الاقلية الصربية 4,5 في المئة من 4,2 ملايين نسمة هم سكان البلاد.

وقال رئيس الوزراء اندريه بلينكوفيتش خلال الاحتفال "نأسف لسقوط جميع الضحايا، وخصوصا الضحايا المدنيين وليس فقط الكرواتيين، بل ايضا الصرب وآخرين".

واضاف أن "الحق المشروع في الدفاع عن النفس لا يمكن ان يكون ذريعة لارتكاب جرائم"، منددا بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الكرواتية خلال العملية.

من جهته، اشاد بوريس ميلوشيفيتش الذي قتلت جدته غداة العملية بما اعتبره "رسالة سلام ومصالحة".

وصرح للصحافيين في كنين "انا واثق بأنها خطوة اولى".

وفي مبادرة رمزية اخرى، سيحضر وزير الدفاع الكرواتي تومو ميدفيد نهاية آب/اغسطس تكريما لستة مدنيين صرب قتلوا بعد انتهاء عملية "العاصفة".

وفي صربيا، نددت شخصيات سياسية وصحف موالية للحكومة بما قام به ميلوشيفيتش.

وعلق الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش في احتفال تكريمي لضحايا عملية "العاصفة" مساء الثلاثاء على جسر يطل على بحيرة سافا التي تربط صربيا بالبوسنة "لا نريد الاحتفال بمأساة الشعب الصربي وصربيا لن ترضى أبدا بالاذلال".

وعلى هذا الجسر الذي عبره معظم الصرب الفارين من كرواتيا، ازاح فوشيتش وميلوراد دوديك العضو الصربي في الرئاسة البوسنية الستارة عن لوحة تذكارية.

والنزاع بين 1991 و1995 والذي اسفر عن نحو عشرين الف قتيل، اندلع حين اعلنت كرواتيا استقلالها في ظل رفض صرب هذا البلد.

واحتل المتمردون الصرب ثلث الاراضي الكرواتية وأجبروا نصف مليون كرواتي وآخرين من غير الصرب على الفرار.

وبعد عملية "العاصفة"، قتل مئات المدنيين الصرب وفر نحو مئتي الف من كرواتيا.

ومذاك، عاد نحو نصف هؤلاء الى كرواتيا.

© 2020 AFP