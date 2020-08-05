يوروبا ليغ: كوبنهاغن وشاختار دونيتسك أول المتأهلين الى ربع النهائي

سيرغي سوبينسكي ا ف ب

لاعبو شاختار يحتفلون بعد التسجيل في مرمى فولفسبورغ في ثمن نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم في 5 اب/اغسطس 2020

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باريس (أ ف ب)

بلغ كل من كوبنهاغن الدنماركي وشاختار دونيتسك الاوكراني الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الذي استأنف نشاطه الأربعاء بعد توقف اكثر من أربعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد فوز الاول بثلاثية نظيفة على باشاك شهير التركي والثاني بالنتيجة ذاتها على فولفسبورغ الألماني في إياب دور ثمن النهائي.

وكان كوبنهاغن قد سقط بهدف نظيف خارج ارضه ذهابا ليعوّض بفوز كبير، فيما عزّز شاختار فوزه 2-1 في المانيا ليتأهل على حساب فولفسبورغ 5-1 بمجموع المباراتين.

وقبل توقف المنافسات في آذار/مارس الفائت، أقيمت ست مواجهات من أصل ثماني في ذهاب الدور ثمن النهائي، إذ حال فيروس "كوفيد-19" دون إقامة المواجهتين الايطالية-الاسبانية بين انتر وخيتافي اللذين يلتقيان لاحقا اليوم من جهة، وروما واشبيلية من جهة أخرى، حيث كان البلدان من أكثر المتضررين من الجائحة ما أدى الى إغلاق الحدود ببينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق.

واتخذ الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" قرارا في شهر تموز/يوليو الفائت بإقامة مباريات الاياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في ملاعب الاندية الخاصة بها، باستثناء لقاءي انتر مع خيتافي وروما مع اشبيلية، اللذين سيحسمان بلقاء واحد في ألمانيا بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل المنافسات على هذا النحو في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية اعتبارا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 آب/أغسطس.

في المباراة الاولى في العاصمة الدنماركية، افتتح المهاجم الشاب يوناس ويند التسجيل باكرا برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى للاوروغوياني غييرمو فاريلا (4)، قبل أن يضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تحصل عليها بعد لمسة يد على محمد توبال (53).

وسجل راسموس فالك ينسن هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض بعد ان افتك الكرة من منتصف الملعب ممرا الى ويند الذي اعادها اليه قبل ان ينطلق ويطلق كرة زاحفة من خارج المستطيل إلى يسار الحارس ميرت غونوك (63).

وفي المباراة الأخرى، انتظر شاختار حتى الدقيقة 89 ليسجل الهدف الاول عبر البرازيلي الاصل جونيور مواريس الذي تابع عرضية البرازيلي دودو من داخل المنطقة صاروخية في الشباك.

وسجل الإسرائيلي مانور سولومون الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من يهفين كونوبليانكا الى داخل المنطقة اسكنها في شباك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز (90+1).

واختتم مواريس التسجيل بعدما افتك الكرة من الخصم وواصل طريقه نحو المرمى (90+3).

يذكر أن شاختار اكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد مباشر للجورجي دافيت خوشولافا، قبل ان يحذو حذوه الاميركي جون بروكس من جانب الضيوف بعد دقيقتين فقط لتلقيه بطاقة صفراء ثانية (70).

ويلعب كوبنهاغن في الدور ربع النهائي مع مانشستر يونايتد الانكليزي او لاسك النمسوي اللذين يلتقيان لاحقا اليوم، فيما يلتقي شاختار تاليا مع فرانكفورت الألماني او بازل السويسري اللذين يتواجهان غدا.

© 2020 AFP